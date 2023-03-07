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Дипломат заявил о необходимости возврата ЕС замороженных российских активов
Дипломат заявил о необходимости возврата ЕС замороженных российских активов - РИА Новости, 07.03.2023
Дипломат заявил о необходимости возврата ЕС замороженных российских активов
Любая форма отъема замороженных на Западе российских средств противоречит нормам международного права, рано или поздно их придется возвращать, заявил РИА... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T03:08
2023-03-07T03:08
2023-03-07T09:45
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Любая форма отъема замороженных на Западе российских средств противоречит нормам международного права, рано или поздно их придется возвращать, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Как отметил дипломат, юридическая служба Совета ЕС, по сути, признала, что рано или поздно российские госактивы придется возвращать, да еще, возможно, с процентами. "В том случае, если они по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет вынужден компенсировать России потери из кармана европейских налогоплательщиков. Правда, последние вряд ли об этом вообще догадываются", - сказал Логвинов. Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. Также сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и российским организациям. В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных активов Москвы на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла заморозку российских средств в ЕС воровством, отмечая, что это явление существует не первый год и Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
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дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, мария захарова, украина, россия, москва
Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия, Мария Захарова, Украина, Россия, Москва
Дипломат заявил о необходимости возврата ЕС замороженных российских активов
И. о. постпреда Логвинов: ЕС рано или поздно придется вернуть России замороженные активы
БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Любая форма отъема замороженных на Западе российских средств противоречит нормам международного права, рано или поздно их придется возвращать, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
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"Сколько бы ни совещались Евросоюз, "Группа семи", какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая "воровская схема" по определению противоречит общепринятым правовым нормам", - сказал он.
Как отметил дипломат, юридическая служба Совета ЕС, по сути, признала, что рано или поздно российские госактивы придется возвращать, да еще, возможно, с процентами.
"В том случае, если они по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет вынужден компенсировать России потери из кармана европейских налогоплательщиков. Правда, последние вряд ли об этом вообще догадываются", - сказал Логвинов.
Западные страны после начала спецоперации на Украине
ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. Также сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и российским организациям.
В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных активов Москвы на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла заморозку российских средств в ЕС воровством, отмечая, что это явление существует не первый год и Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
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