https://ria.ru/20230307/aeroekspress-1856358592.html

"Аэроэкспресс" отменит часть рейсов поездов в аэропорт Внуково

"Аэроэкспресс" отменит часть рейсов поездов в аэропорт Внуково - РИА Новости, 07.03.2023

"Аэроэкспресс" отменит часть рейсов поездов в аэропорт Внуково

Компания "Аэроэкспресс" 11,18, 25 и 26 марта отменит часть рейсов поездов между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково из-за плановых работ на железной дороге,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:12

2023-03-07T13:12

2023-03-07T13:12

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" 11,18, 25 и 26 марта отменит часть рейсов поездов между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково из-за плановых работ на железной дороге, сообщила компания. "В связи с проведением плановых работ на железной дороге в некоторые выходные дни марта будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Внуково, - говорится в сообщении компании. В частности, 11 марта не будет рейсов отправлением в 6.00, 7.00, 15.00, 17.00 и 20.00 с Киевского вокзала в аэропорт, а также в 8.00, 14.00, 18.00, 21.00 и 23.00 в обратном направлении. У некоторых рейсов в течение дня незначительно скорректируют время отправления и прибытия. Кроме того, 18 марта не будет движения поездов "Аэроэкспресс" между Киевским вокзалом и аэропортом. Помимо этого, 25 марта будут отменены рейсы отправлением в 17.00, 19.00 и 20.00 с Киевского вокзала в аэропорт, а также рейсы в 18.00, 19.00, 20.00 и 23.00 из аэропорта. Время отправления некоторых рейсов также скорректируют. А 26 марта до 16.00 включительно не будет рейсов с Киевского вокзала в аэропорт, обратно – до 15.00. С 17.00 аэроэкспрессы с Киевского вокзала во Внуково будут отправляться по стандартному графику каждый час, из аэропорта – с 16.00. "Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмен поездов "Аэроэкспресс", компания рекомендует пассажирам воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230125/aeroeksrpess-1847257949.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, аэроэкспресс, внуково (аэропорт)