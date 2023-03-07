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"Аэроэкспресс" отменит часть рейсов поездов в аэропорт Внуково - РИА Новости, 07.03.2023
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Туризм
 
13:12 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/aeroekspress-1856358592.html
"Аэроэкспресс" отменит часть рейсов поездов в аэропорт Внуково
"Аэроэкспресс" отменит часть рейсов поездов в аэропорт Внуково - РИА Новости, 07.03.2023
"Аэроэкспресс" отменит часть рейсов поездов в аэропорт Внуково
Компания "Аэроэкспресс" 11,18, 25 и 26 марта отменит часть рейсов поездов между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково из-за плановых работ на железной дороге,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:12
2023-03-07T13:12
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" 11,18, 25 и 26 марта отменит часть рейсов поездов между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково из-за плановых работ на железной дороге, сообщила компания. "В связи с проведением плановых работ на железной дороге в некоторые выходные дни марта будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Внуково, - говорится в сообщении компании. В частности, 11 марта не будет рейсов отправлением в 6.00, 7.00, 15.00, 17.00 и 20.00 с Киевского вокзала в аэропорт, а также в 8.00, 14.00, 18.00, 21.00 и 23.00 в обратном направлении. У некоторых рейсов в течение дня незначительно скорректируют время отправления и прибытия. Кроме того, 18 марта не будет движения поездов "Аэроэкспресс" между Киевским вокзалом и аэропортом. Помимо этого, 25 марта будут отменены рейсы отправлением в 17.00, 19.00 и 20.00 с Киевского вокзала в аэропорт, а также рейсы в 18.00, 19.00, 20.00 и 23.00 из аэропорта. Время отправления некоторых рейсов также скорректируют. А 26 марта до 16.00 включительно не будет рейсов с Киевского вокзала в аэропорт, обратно – до 15.00. С 17.00 аэроэкспрессы с Киевского вокзала во Внуково будут отправляться по стандартному графику каждый час, из аэропорта – с 16.00. "Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмен поездов "Аэроэкспресс", компания рекомендует пассажирам воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт", - также говорится в сообщении.
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"Аэроэкспресс" отменит часть рейсов поездов в аэропорт Внуково

"Аэроэкспресс" 11,18, 25 и 26 марта отменит часть рейсов поездов в аэропорт Внуково

© Фото : из архива пресс-службы аэропорта ВнуковоАэроэкспресс в Москву на подземной станции в аэропорту Внуково
Аэроэкспресс в Москву на подземной станции в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : из архива пресс-службы аэропорта Внуково
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" 11,18, 25 и 26 марта отменит часть рейсов поездов между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково из-за плановых работ на железной дороге, сообщила компания.
"В связи с проведением плановых работ на железной дороге в некоторые выходные дни марта будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Внуково, - говорится в сообщении компании.
В частности, 11 марта не будет рейсов отправлением в 6.00, 7.00, 15.00, 17.00 и 20.00 с Киевского вокзала в аэропорт, а также в 8.00, 14.00, 18.00, 21.00 и 23.00 в обратном направлении. У некоторых рейсов в течение дня незначительно скорректируют время отправления и прибытия.
Кроме того, 18 марта не будет движения поездов "Аэроэкспресс" между Киевским вокзалом и аэропортом.
Помимо этого, 25 марта будут отменены рейсы отправлением в 17.00, 19.00 и 20.00 с Киевского вокзала в аэропорт, а также рейсы в 18.00, 19.00, 20.00 и 23.00 из аэропорта. Время отправления некоторых рейсов также скорректируют. А 26 марта до 16.00 включительно не будет рейсов с Киевского вокзала в аэропорт, обратно – до 15.00. С 17.00 аэроэкспрессы с Киевского вокзала во Внуково будут отправляться по стандартному графику каждый час, из аэропорта – с 16.00.
"Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмен поездов "Аэроэкспресс", компания рекомендует пассажирам воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт", - также говорится в сообщении.
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