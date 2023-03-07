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Биография Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани - РИА Новости, 07.03.2023
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14:13 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/abderrakhman-1856382023.html
Биография Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани
Биография Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани - РИА Новости, 07.03.2023
Биография Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани
Глава правительства Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани родился 1 ноября 1980 года. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:13
2023-03-07T14:13
справки
тамим бен хамад аль тани
катар
политика
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Глава правительства Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани родился 1 ноября 1980 года.В 2003 году получил степень бакалавра экономики и делового администрирования в Катарском университете. В 2003 году начал работать в Высшем совете по делам семьи (государственный орган по вопросам семьи, женщин, детей), где занимался экономическими исследованиями. С 2005 по 2009 года был директором по экономическим вопросам в Высшем совете по делам семьи.В марте 2009 года возглавил проект по поддержке и развитию малых и средних государственных предприятий при Министерстве бизнеса и торговли.В ноябре 2009 года был назначен директором Департамента партнерства государственного и частного секторов Министерства бизнеса и торговли.В июне 2010 году занял должность секретаря личного представителя шейха Хамада бен Халифы Аль Тани в Amiri Diwan (административный офис эмира).В августе 2010 года стал заместителем председателя совета директоров Qatar Mining Company.В 2011 году стал председателем исполнительного комитета по развитию малого и среднего предпринимательства и председателем совета директоров инвестиционной компании Aspire – Katara.В январе 2014 года был назначен на помощника министра иностранных дел, занимался вопросами международного сотрудничества.27 января 2016 года назначен министром иностранных дел Катара.15 ноября 2017 года он также был назначен заместителем премьер-министра Катара.Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани также является председателем Управления по инвестициям Катара, председателем Катарского фонда развития и членом Высшего совета Катара по экономическим вопросам и инвестициям.7 марта 2023 года эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани назначил Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани премьер-министром Катара. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, тамим бен хамад аль тани, катар, политика
Справки, Тамим бен Хамад Аль Тани, Катар, Политика

Биография Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани
Министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава правительства Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани родился 1 ноября 1980 года.
В 2003 году получил степень бакалавра экономики и делового администрирования в Катарском университете.
В 2003 году начал работать в Высшем совете по делам семьи (государственный орган по вопросам семьи, женщин, детей), где занимался экономическими исследованиями. С 2005 по 2009 года был директором по экономическим вопросам в Высшем совете по делам семьи.
В марте 2009 года возглавил проект по поддержке и развитию малых и средних государственных предприятий при Министерстве бизнеса и торговли.
В ноябре 2009 года был назначен директором Департамента партнерства государственного и частного секторов Министерства бизнеса и торговли.
В июне 2010 году занял должность секретаря личного представителя шейха Хамада бен Халифы Аль Тани в Amiri Diwan (административный офис эмира).
В августе 2010 года стал заместителем председателя совета директоров Qatar Mining Company.
В 2011 году стал председателем исполнительного комитета по развитию малого и среднего предпринимательства и председателем совета директоров инвестиционной компании Aspire – Katara.
В январе 2014 года был назначен на помощника министра иностранных дел, занимался вопросами международного сотрудничества.
27 января 2016 года назначен министром иностранных дел Катара.
15 ноября 2017 года он также был назначен заместителем премьер-министра Катара.
Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани также является председателем Управления по инвестициям Катара, председателем Катарского фонда развития и членом Высшего совета Катара по экономическим вопросам и инвестициям.
7 марта 2023 года эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани назначил Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани премьер-министром Катара.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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