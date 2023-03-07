https://ria.ru/20230307/a-50-1856441612.html

Киев назвал удар по А-50 под Минском атакой "местных партизан"

Киев назвал удар по А-50 под Минском атакой "местных партизан" - РИА Новости, 07.03.2023

Киев назвал удар по А-50 под Минском атакой "местных партизан"

Нападение на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме под Минском совершили "местные партизаны", заявил советник главы РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T16:32

2023-03-07T16:32

2023-03-07T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

александр лукашенко

михаил подоляк

служба безопасности украины

а-50

россия

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нападение на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме под Минском совершили "местные партизаны", заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Ранее белорусская оппозиция заявляла, что российский А-50 получил повреждения во время атаки дронами под Минском. Позже государственное телевидение опубликовало видео с этим самолетом на поле аэродрома и его полетом во время боевого дежурства. На распространенных кадрах видимых повреждений борт не имеет. Сегодня президент республики Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", причастных к попытке диверсии в отношении А-50. Речь идет в том числе о завербованном Киевом россиянине, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам главы государства, диверсанта готовили представители СБУ, используя при этом самые высокие технологии. Он также уточнил, что нападение осуществлялось при помощи беспилотников. Лукашенко отметил, что сам самолет при атаке не получил значительных повреждений, кроме "царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности". В то же время Минск попросил Москву взять борт на обслуживание и прислать другой.Лукашенко также заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского "гнидой", потому что тот знал о подготовке диверсии в республике. Более того, белорусский лидер выразил уверенность, что такие операции не проводятся без согласования с руководством.

https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856403394.html

https://ria.ru/20230307/zachistka-1856382988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, александр лукашенко, михаил подоляк, служба безопасности украины, а-50, россия, украина, минск