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Киев назвал удар по А-50 под Минском атакой "местных партизан" - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 07.03.2023 (обновлено: 18:37 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/a-50-1856441612.html
Киев назвал удар по А-50 под Минском атакой "местных партизан"
Киев назвал удар по А-50 под Минском атакой "местных партизан" - РИА Новости, 07.03.2023
Киев назвал удар по А-50 под Минском атакой "местных партизан"
Нападение на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме под Минском совершили "местные партизаны", заявил советник главы РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:32
2023-03-07T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
александр лукашенко
михаил подоляк
служба безопасности украины
а-50
россия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нападение на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме под Минском совершили "местные партизаны", заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Ранее белорусская оппозиция заявляла, что российский А-50 получил повреждения во время атаки дронами под Минском. Позже государственное телевидение опубликовало видео с этим самолетом на поле аэродрома и его полетом во время боевого дежурства. На распространенных кадрах видимых повреждений борт не имеет. Сегодня президент республики Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", причастных к попытке диверсии в отношении А-50. Речь идет в том числе о завербованном Киевом россиянине, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам главы государства, диверсанта готовили представители СБУ, используя при этом самые высокие технологии. Он также уточнил, что нападение осуществлялось при помощи беспилотников. Лукашенко отметил, что сам самолет при атаке не получил значительных повреждений, кроме "царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности". В то же время Минск попросил Москву взять борт на обслуживание и прислать другой.Лукашенко также заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского "гнидой", потому что тот знал о подготовке диверсии в республике. Более того, белорусский лидер выразил уверенность, что такие операции не проводятся без согласования с руководством.
https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856403394.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, михаил подоляк, служба безопасности украины, а-50, россия, украина, минск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Михаил Подоляк, Служба безопасности Украины, А-50, Россия, Украина, Минск
Киев назвал удар по А-50 под Минском атакой "местных партизан"

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: А-50 под Минском атаковали местные партизаны

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нападение на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме под Минском совершили "местные партизаны", заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«

"Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористическая акция, проведенная, кстати, местными партизанами", — написал он в Twitter.

Ранее белорусская оппозиция заявляла, что российский А-50 получил повреждения во время атаки дронами под Минском. Позже государственное телевидение опубликовало видео с этим самолетом на поле аэродрома и его полетом во время боевого дежурства. На распространенных кадрах видимых повреждений борт не имеет.
Сегодня президент республики Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", причастных к попытке диверсии в отношении А-50. Речь идет в том числе о завербованном Киевом россиянине, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт.
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Вчера, 14:42
По словам главы государства, диверсанта готовили представители СБУ, используя при этом самые высокие технологии. Он также уточнил, что нападение осуществлялось при помощи беспилотников. Лукашенко отметил, что сам самолет при атаке не получил значительных повреждений, кроме "царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности". В то же время Минск попросил Москву взять борт на обслуживание и прислать другой.
Лукашенко также заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского "гнидой", потому что тот знал о подготовке диверсии в республике. Более того, белорусский лидер выразил уверенность, что такие операции не проводятся без согласования с руководством.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства, был задействован в совместных учениях, проходивших с 16 января по 1 февраля этого года.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоМихаил ПодолякСлужба безопасности УкраиныА-50РоссияУкраинаМинск
 
 
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