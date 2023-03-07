https://ria.ru/20230307/a-50-1856377827.html

В Белоруссии задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50

В Белоруссии задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50 - РИА Новости, 07.03.2023

В Белоруссии задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики были задержаны более 20 соучастников атаки на российский самолет А-50 на аэродроме РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:44

2023-03-07T13:44

2023-03-07T13:57

в мире

белоруссия

а-50

киев

минск

александр лукашенко

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856348516_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_fbfbd35519a3c491752783a5faf70f03.jpg

МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики были задержаны более 20 соучастников атаки на российский самолет А-50 на аэродроме под Минском."На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". При этом в сообщении не поясняется, где именно прячутся остальные соучастники.Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при подготовке диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.

https://ria.ru/20221205/engels-1836516596.html

белоруссия

киев

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, а-50, киев, минск, александр лукашенко, служба безопасности украины