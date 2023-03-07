https://ria.ru/20230307/a-50-1856377827.html
В Белоруссии задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50
В Белоруссии задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50 - РИА Новости, 07.03.2023
В Белоруссии задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики были задержаны более 20 соучастников атаки на российский самолет А-50 на аэродроме РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:44
2023-03-07T13:44
2023-03-07T13:57
в мире
белоруссия
а-50
киев
минск
александр лукашенко
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856348516_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_fbfbd35519a3c491752783a5faf70f03.jpg
МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики были задержаны более 20 соучастников атаки на российский самолет А-50 на аэродроме под Минском."На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". При этом в сообщении не поясняется, где именно прячутся остальные соучастники.Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при подготовке диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
https://ria.ru/20221205/engels-1836516596.html
белоруссия
киев
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856348516_113:0:2780:2000_1920x0_80_0_0_7fd8822a62be18108347b2540586cf68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, а-50, киев, минск, александр лукашенко, служба безопасности украины
В мире, Белоруссия, А-50, Киев, Минск, Александр Лукашенко, Служба безопасности Украины
В Белоруссии задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Лукашенко сообщил, что в Белоруссии задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50