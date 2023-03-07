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В Белоруссии задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50 - РИА Новости, 07.03.2023
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13:44 07.03.2023 (обновлено: 13:57 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/a-50-1856377827.html
В Белоруссии задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50
В Белоруссии задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50 - РИА Новости, 07.03.2023
В Белоруссии задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики были задержаны более 20 соучастников атаки на российский самолет А-50 на аэродроме РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:44
2023-03-07T13:57
в мире
белоруссия
а-50
киев
минск
александр лукашенко
служба безопасности украины
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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики были задержаны более 20 соучастников атаки на российский самолет А-50 на аэродроме под Минском."На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". При этом в сообщении не поясняется, где именно прячутся остальные соучастники.Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при подготовке диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
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в мире, белоруссия, а-50, киев, минск, александр лукашенко, служба безопасности украины
В мире, Белоруссия, А-50, Киев, Минск, Александр Лукашенко, Служба безопасности Украины
В Белоруссии задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50

Лукашенко сообщил, что в Белоруссии задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики были задержаны более 20 соучастников атаки на российский самолет А-50 на аэродроме под Минском.
"На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". При этом в сообщении не поясняется, где именно прячутся остальные соучастники.
Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при подготовке диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
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В миреБелоруссияА-50КиевМинскАлександр ЛукашенкоСлужба безопасности Украины
 
 
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