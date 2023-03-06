https://ria.ru/20230306/zyuganov-1856078859.html
Зюганов рассказал о предстоящей встрече с Мишустиным
Зюганов рассказал о предстоящей встрече с Мишустиным - РИА Новости, 06.03.2023
Зюганов рассказал о предстоящей встрече с Мишустиным
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что 15 марта на встрече фракции КПРФ в Госдуме с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:13
2023-03-06T11:13
2023-03-06T11:13
политика
россия
геннадий зюганов
михаил мишустин
николай коломейцев
кпрф
госдума рф
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что 15 марта на встрече фракции КПРФ в Госдуме с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным планируется обсудить финансово-экономическую ситуацию в РФ и в мире, а также ряд вопросов, связанных с поддержкой населения и социальной сферой. Ранее депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) заявил РИА Новости, что встреча фракции КПРФ в Госдуме с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным предварительно назначена на 15 марта. "Финансово-экономическую ситуацию, которая сложилась в мире и в стране. Мы попали все в глубокий системный кризис… Нам объявили полномасштабную войну, и это не скрывают, против русского мира… Это требует мобилизации всех сил и ресурсов, правительство должно это максимально учитывать… Вопросы экономики, социальной сферы, поддержки населения. Почему наши народные предприятия показали лучшие результаты и не получают должной поддержки на местах?" - сказал он. Зюганов также заявил, что вопросы правительству от фракции уже отправили. "Вопросы давно подали, там много вопросов", - подчеркнул он. Политик отметил, что на Россию наложено огромное количество санкций, из которых надо выходить. "Почти 15 000 санкций, 7 500 тысяч юрлиц и физических (лиц – ред.) попали под санкции. Надо выходить. А это требует максимальной поддержки и тех, кто работает на производстве, и тех, кому тяжело", - добавил Зюганов.
https://ria.ru/20230227/kprf-1854525849.html
https://ria.ru/20230220/pomosch-1853136533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, геннадий зюганов, михаил мишустин, николай коломейцев, кпрф, госдума рф
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин, Николай Коломейцев, КПРФ, Госдума РФ
Зюганов рассказал о предстоящей встрече с Мишустиным
Зюганов: КПРФ обсудит с Мишустиным вопросы экономики, соцсферу и меры поддержки населения
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что 15 марта на встрече фракции КПРФ в Госдуме с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным планируется обсудить финансово-экономическую ситуацию в РФ и в мире, а также ряд вопросов, связанных с поддержкой населения и социальной сферой.
Ранее депутат Госдумы Николай Коломейцев
(КПРФ) заявил РИА Новости, что встреча фракции КПРФ
в Госдуме
с председателем правительства РФ
Михаилом Мишустиным предварительно назначена на 15 марта.
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"Финансово-экономическую ситуацию, которая сложилась в мире и в стране. Мы попали все в глубокий системный кризис… Нам объявили полномасштабную войну, и это не скрывают, против русского мира… Это требует мобилизации всех сил и ресурсов, правительство должно это максимально учитывать… Вопросы экономики, социальной сферы, поддержки населения. Почему наши народные предприятия показали лучшие результаты и не получают должной поддержки на местах?" - сказал он.
Зюганов также заявил, что вопросы правительству от фракции уже отправили.
"Вопросы давно подали, там много вопросов", - подчеркнул он.
Политик отметил, что на Россию наложено огромное количество санкций, из которых надо выходить.
"Почти 15 000 санкций, 7 500 тысяч юрлиц и физических (лиц – ред.) попали под санкции. Надо выходить. А это требует максимальной поддержки и тех, кто работает на производстве, и тех, кому тяжело", - добавил Зюганов.
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