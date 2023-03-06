https://ria.ru/20230306/zvonok-1856172284.html

Липецкие власти определили дату последнего звонка в школах региона

Липецкие власти определили дату последнего звонка в школах региона - РИА Новости, 06.03.2023

Липецкие власти определили дату последнего звонка в школах региона

Власти Липецкой области определили дату окончания учебных занятий в школах региона. Последний звонок прозвенит 23 мая, ровно через месяц после этого у... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:19

2023-03-06T16:19

2023-03-06T16:19

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области определили дату окончания учебных занятий в школах региона. Последний звонок прозвенит 23 мая, ровно через месяц после этого у выпускников девятых и одиннадцатых классов состоятся выпускные вечера, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор отметил, что последние звонки прозвенят одновременно во всех школах области. Участие в торжественных линейках примут более 12 тысяч девятиклассников и свыше 4 тысяч одиннадцатиклассников. Затем юношей и девушек ждут выпускные экзамены.Как заметил Артамонов, ровно через месяц, 23 июня, состоятся праздничные выпускные вечера. Они пройдут во всех муниципалитетах области. В Липецке, на главной площади города, состоится традиционный ежегодный бал "Липецкие зори", который проводится более 50 лет."Школьная пора у выпускников скоро закончится, впереди – взрослая жизнь. Кто-то останется в Липецке, кто-то уедет поступать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, лучшим студентам мы готовы оказывать поддержку. И будем ждать возвращения, рабочие места найдем каждому. Липецкой области очень нужны молодые кадры", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230222/shkolniki-1853697673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, липецк