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Липецкие власти определили дату последнего звонка в школах региона - РИА Новости, 06.03.2023
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Липецкая область
 
16:19 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/zvonok-1856172284.html
Липецкие власти определили дату последнего звонка в школах региона
Липецкие власти определили дату последнего звонка в школах региона - РИА Новости, 06.03.2023
Липецкие власти определили дату последнего звонка в школах региона
Власти Липецкой области определили дату окончания учебных занятий в школах региона. Последний звонок прозвенит 23 мая, ровно через месяц после этого у... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:19
2023-03-06T16:19
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области определили дату окончания учебных занятий в школах региона. Последний звонок прозвенит 23 мая, ровно через месяц после этого у выпускников девятых и одиннадцатых классов состоятся выпускные вечера, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор отметил, что последние звонки прозвенят одновременно во всех школах области. Участие в торжественных линейках примут более 12 тысяч девятиклассников и свыше 4 тысяч одиннадцатиклассников. Затем юношей и девушек ждут выпускные экзамены.Как заметил Артамонов, ровно через месяц, 23 июня, состоятся праздничные выпускные вечера. Они пройдут во всех муниципалитетах области. В Липецке, на главной площади города, состоится традиционный ежегодный бал "Липецкие зори", который проводится более 50 лет."Школьная пора у выпускников скоро закончится, впереди – взрослая жизнь. Кто-то останется в Липецке, кто-то уедет поступать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, лучшим студентам мы готовы оказывать поддержку. И будем ждать возвращения, рабочие места найдем каждому. Липецкой области очень нужны молодые кадры", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20230222/shkolniki-1853697673.html
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липецкая область, игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк

Липецкие власти определили дату последнего звонка в школах региона

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВыпускники на Последнем звонке
Выпускники на Последнем звонке - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Выпускники на Последнем звонке
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ЛИПЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области определили дату окончания учебных занятий в школах региона. Последний звонок прозвенит 23 мая, ровно через месяц после этого у выпускников девятых и одиннадцатых классов состоятся выпускные вечера, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор отметил, что последние звонки прозвенят одновременно во всех школах области. Участие в торжественных линейках примут более 12 тысяч девятиклассников и свыше 4 тысяч одиннадцатиклассников. Затем юношей и девушек ждут выпускные экзамены.
Как заметил Артамонов, ровно через месяц, 23 июня, состоятся праздничные выпускные вечера. Они пройдут во всех муниципалитетах области. В Липецке, на главной площади города, состоится традиционный ежегодный бал "Липецкие зори", который проводится более 50 лет.
"Школьная пора у выпускников скоро закончится, впереди – взрослая жизнь. Кто-то останется в Липецке, кто-то уедет поступать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, лучшим студентам мы готовы оказывать поддержку. И будем ждать возвращения, рабочие места найдем каждому. Липецкой области очень нужны молодые кадры", – подчеркнул Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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