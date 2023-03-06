https://ria.ru/20230306/zhile-1856042370.html

В Приамурье опережают темпы переселения из аварийного жилья

В Приамурье опережают темпы переселения из аварийного жилья - РИА Новости, 06.03.2023

В Приамурье опережают темпы переселения из аварийного жилья

Переселение из аварийного жилья в Приамурье идет опережающими темпами: за четыре года новые квартиры получили почти вдвое больше жителей региона, сообщает... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T05:31

2023-03-06T05:31

2023-03-06T10:33

амурская область

жилье

благовещенск

октябрьский район

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 мар – РИА Новости. Переселение из аварийного жилья в Приамурье идет опережающими темпами: за четыре года новые квартиры получили почти вдвое больше жителей региона, сообщает правительство Амурской области. В текущем году новые квартиры по программе переселения получат 357 амурских семей. На это муниципалитеты получат более 2 миллиардов рублей. Об этом губернатор региона Василий Орлов сообщил на заседании в правительстве области. "Расселение из аварийного жилья в регионе ведется опережающими темпами. С 2019 по 2022 год в планах было переселить более 3200 человек, фактически новое жилье мы предоставили 5400 амурчанам", - сказал Орлов. Как сообщили на заседании, девять муниципалитетов из 22 досрочно завершили переселение амурчан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Квартиры получили жители Прогресса, Белогорского, Ивановского, Тамбовского, Шимановского и Ромненского муниципальных округов, а также Константиновского, Мазановского и Селемджинского районов. В рамках программы за четыре года в области построили 17 многоквартирных домов. Сейчас в регионе строится 21 многоквартирный дом: пять двухквартирных - в селе Соловьевск Тындинского муниципального округа; три многоквартирных - в Свободном; по две новостройки будут в Благовещенске, Екатеринославке Октябрьского района, Сковородине, Талдане, Ерофее Павловиче Сковородинского муниципального округа; по одному многоквартирному дому возводят на станции Арга Серышевского муниципального округа. По одному многоквартирному дому в Волково Благовещенского муниципального округа и Новобурейском уже готовят к вводу. Новое жилье будет с чистовой отделкой, а на придомовых территориях расположатся детские и спортивные площадки. В эти дома переедут амурчане, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года. Кроме того, губернатор поручил проработать варианты покупки жилья в Благовещенске для 201 семьи из Архаринского, Сковородинского, Тындинского муниципальных округов, Магдагачинского и Октябрьского районов. Средства на приобретение квартир для переселения этих семей направят муниципалитетам в марте текущего года.

https://ria.ru/20230303/priamure-1855559438.html

https://ria.ru/20230302/priamure-1855283313.html

благовещенск

октябрьский район

амурская область

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жилье, благовещенск, октябрьский район, амурская область, василий орлов (губернатор)