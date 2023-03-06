https://ria.ru/20230306/zerno-1856164918.html

Зерновую сделку нужно продлить любой ценой, заявили в ООН

Зерновую сделку нужно продлить любой ценой, заявили в ООН - РИА Новости, 06.03.2023

Зерновую сделку нужно продлить любой ценой, заявили в ООН

Зерновая сделка, которая позволяет вывозить украинское зерно из черноморских портов, должна быть продлена любой ценой, заявил директор Всемирной... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:05

2023-03-06T16:05

2023-03-06T16:05

экономика

турция

украина

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дэвид бизли

оон

в мире

всемирная продовольственная программа оон

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РИМ, 6 мар – РИА Новости. Зерновая сделка, которая позволяет вывозить украинское зерно из черноморских портов, должна быть продлена любой ценой, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли. По словам Бизли, Украина экспортирует зерно, объем которого достаточен для 400 миллионов человек. Благодаря зерновой сделке, добавил он, ВВП смогла представить продовольствие 36 миллионам человек. Если соглашение не будет продлено, планету "ждет массовая дестабилизация, массовая миграция и голод по всему миру", сказал глава ВПП. "На кону стоит мир", - добавил он. В начале апреля Бизли уступит место исполнительного директора ВПП вдове бывшего американского сенатора-республиканца Джона Маккейна 68-летней Синди Маккейн. Руководящий орган ВПП – Исполнительный совет поддержал ее кандидатуру на прошлой неделе. В конце февраля ВПП сообщала, что с момента заключения Черноморской зерновой инициативы она перевезла более 481 тысячи тонн пшеницы из украинских портов. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции , Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856057195.html

https://ria.ru/20230305/sdelka-1856005483.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, турция, украина, россия, дэвид бизли, оон, в мире, всемирная продовольственная программа оон