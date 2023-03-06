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Зеленский заявил, что встретился с членами правящей партии Германии
Зеленский заявил, что встретился с членами правящей партии Германии - РИА Новости, 06.03.2023
Зеленский заявил, что встретился с членами правящей партии Германии
Владимир Зеленский заявил, что в понедельник провел встречу с членами правящей Социал-демократической партии Германии - сопредседателем партии Ларсом... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T23:02
2023-03-06T23:02
2023-03-06T23:02
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в понедельник провел встречу с членами правящей Социал-демократической партии Германии - сопредседателем партии Ларсом Клингбайлем и главой парламентской фракции Рольфом Мютценихом. "Провел встречу с лидерами Социал-демократической партии Германии Ларсом Клингбайлем и Рольфом Мютценихом", - написал Зеленский в своем телеграм-канле. Зеленский поблагодарил Германию за всестороннюю поддержку, прием более миллиона вынужденных переселенцев, "лидерство в формировании танковой коалиции через предоставление немецких танков Leopard и вклад в защиту украинского неба путем передачи высокоэффективной системы ПВО IRIS-T". Ранее в понедельник газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что немецкие политики намерены заверить Украину в том, что она и дальше будет получать всестороннюю поддержку от Германии на фоне российской специальной военной операции. Россия ранее направила странам НАТО, в том числе и Германии, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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в мире, германия, украина, владимир зеленский, нато, социал-демократическая партия германии
В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Социал-демократическая партия Германии
Зеленский заявил, что встретился с членами правящей партии Германии
Зеленский заявил, что встретился с членами немецкой СДПГ Клингбайлем и Мютценихом