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Запорожские власти хотят к осени выдать паспорта 80 процентам жителей - РИА Новости, 06.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/zaporozhe-1856076989.html
Запорожские власти хотят к осени выдать паспорта 80 процентам жителей
Запорожские власти хотят к осени выдать паспорта 80 процентам жителей - РИА Новости, 06.03.2023
Запорожские власти хотят к осени выдать паспорта 80 процентам жителей
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 80% населения Запорожской области к осени получат российское гражданство. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:04
2023-03-06T11:04
специальная военная операция на украине
общество
россия
запорожская область
евгений балицкий
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 80% населения Запорожской области к осени получат российское гражданство. "Надеюсь, что к лету до 50% населения будут (гражданами России - ред). К сентябрю до 80%. Такая планка поставлена", - сказал Балицкий в эфире "Крым-24". Задача обеспечить людей возможностью быстро получить российское гражданство важна в связи с предстоящими в сентябре выборами, добавил он. В области активно работают выездные бригады для оформления документов, сказал врио губернатора.
https://ria.ru/20230304/zaporozhe-1855796188.html
россия
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общество, россия, запорожская область, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запорожские власти хотят к осени выдать паспорта 80 процентам жителей

Балицкий надеется, что 80 процентов жителей Запорожской области к осени станут россиянами

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Люди гуляют в парке в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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Люди гуляют в парке в Мелитополе . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 80% населения Запорожской области к осени получат российское гражданство.
"Надеюсь, что к лету до 50% населения будут (гражданами России - ред). К сентябрю до 80%. Такая планка поставлена", - сказал Балицкий в эфире "Крым-24".
Задача обеспечить людей возможностью быстро получить российское гражданство важна в связи с предстоящими в сентябре выборами, добавил он. В области активно работают выездные бригады для оформления документов, сказал врио губернатора.
Здание городского совета Запорожья - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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