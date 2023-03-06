https://ria.ru/20230306/zaporozhe-1856076989.html

Запорожские власти хотят к осени выдать паспорта 80 процентам жителей

Запорожские власти хотят к осени выдать паспорта 80 процентам жителей - РИА Новости, 06.03.2023

Запорожские власти хотят к осени выдать паспорта 80 процентам жителей

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 80% населения Запорожской области к осени получат российское гражданство. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:04

2023-03-06T11:04

2023-03-06T11:04

специальная военная операция на украине

общество

россия

запорожская область

евгений балицкий

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 80% населения Запорожской области к осени получат российское гражданство. "Надеюсь, что к лету до 50% населения будут (гражданами России - ред). К сентябрю до 80%. Такая планка поставлена", - сказал Балицкий в эфире "Крым-24". Задача обеспечить людей возможностью быстро получить российское гражданство важна в связи с предстоящими в сентябре выборами, добавил он. В области активно работают выездные бригады для оформления документов, сказал врио губернатора.

https://ria.ru/20230304/zaporozhe-1855796188.html

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, запорожская область, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр