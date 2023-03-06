В Минобороны Британии заявили о необходимости в замене военной техники
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил об острой необходимости в замене военной техники
© Фото : British ArmyВоеннослужащие в Британии
© Фото : British Army
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военная техника армии Соединенного Королевства на фоне конфликта на Украине "остро нуждается в замене".
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"Мы должны модернизировать армию... Армия устарела около 15 лет назад, и нам действительно нужно заменить ее: ее техника, а не люди, остро нуждается в замене", - сказал Уоллес на конференции по обороне и безопасности информационного портала Conservative Home, отметив, что конфликт на Украине требует ускорения реализации проектов по модернизации британской армии.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что британский премьер-министр Риши Сунак во время визита в США на предстоящих выходных объявит о повышении оборонных расходов Великобритании на 5 миллиардов фунтов, однако эта сумма не превысит 8-11 миллиардов фунтов стерлингов, как этого требовал министр обороны Бен Уоллес, ссылаясь на растущую инфляцию.
Ранее телеканал Sky News сообщал со ссылкой на источники в оборонной сфере, что американский генерал в частном порядке заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. Источники телеканала отмечали, что премьер Великобритании Риши Сунак рискует провалить роль "премьер-министра военного времени", если не будут приняты такие меры, как увеличение оборонного бюджета.