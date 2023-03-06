https://ria.ru/20230306/zamena-1856227155.html

В Минобороны Британии заявили о необходимости в замене военной техники

В Минобороны Британии заявили о необходимости в замене военной техники - РИА Новости, 06.03.2023

В Минобороны Британии заявили о необходимости в замене военной техники

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военная техника армии Соединенного Королевства на фоне конфликта на Украине "остро нуждается в... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T19:04

2023-03-06T19:04

2023-03-06T19:06

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великобритания

бен уоллес

украина

риши сунак

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военная техника армии Соединенного Королевства на фоне конфликта на Украине "остро нуждается в замене". Ранее газета Daily Mail сообщила, что британский премьер-министр Риши Сунак во время визита в США на предстоящих выходных объявит о повышении оборонных расходов Великобритании на 5 миллиардов фунтов, однако эта сумма не превысит 8-11 миллиардов фунтов стерлингов, как этого требовал министр обороны Бен Уоллес, ссылаясь на растущую инфляцию. Ранее телеканал Sky News сообщал со ссылкой на источники в оборонной сфере, что американский генерал в частном порядке заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. Источники телеканала отмечали, что премьер Великобритании Риши Сунак рискует провалить роль "премьер-министра военного времени", если не будут приняты такие меры, как увеличение оборонного бюджета.

https://ria.ru/20230305/vsu-1855935077.html

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украина

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в мире, великобритания, бен уоллес, украина, риши сунак