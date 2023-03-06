Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны Британии заявили о необходимости в замене военной техники - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 06.03.2023 (обновлено: 19:06 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/zamena-1856227155.html
В Минобороны Британии заявили о необходимости в замене военной техники
В Минобороны Британии заявили о необходимости в замене военной техники - РИА Новости, 06.03.2023
В Минобороны Британии заявили о необходимости в замене военной техники
Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военная техника армии Соединенного Королевства на фоне конфликта на Украине "остро нуждается в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T19:04
2023-03-06T19:06
в мире
великобритания
бен уоллес
украина
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059625_0:38:2048:1190_1920x0_80_0_0_d59870c74e117577efa31abedc136fde.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военная техника армии Соединенного Королевства на фоне конфликта на Украине "остро нуждается в замене". Ранее газета Daily Mail сообщила, что британский премьер-министр Риши Сунак во время визита в США на предстоящих выходных объявит о повышении оборонных расходов Великобритании на 5 миллиардов фунтов, однако эта сумма не превысит 8-11 миллиардов фунтов стерлингов, как этого требовал министр обороны Бен Уоллес, ссылаясь на растущую инфляцию. Ранее телеканал Sky News сообщал со ссылкой на источники в оборонной сфере, что американский генерал в частном порядке заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. Источники телеканала отмечали, что премьер Великобритании Риши Сунак рискует провалить роль "премьер-министра военного времени", если не будут приняты такие меры, как увеличение оборонного бюджета.
https://ria.ru/20230305/vsu-1855935077.html
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059625_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_f8c6adf5da41f91a14e3f5b52f62d2ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, бен уоллес, украина, риши сунак
В мире, Великобритания, Бен Уоллес, Украина, Риши Сунак
В Минобороны Британии заявили о необходимости в замене военной техники

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил об острой необходимости в замене военной техники

© Фото : British ArmyВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : British Army
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военная техника армии Соединенного Королевства на фоне конфликта на Украине "остро нуждается в замене".
«
"Мы должны модернизировать армию... Армия устарела около 15 лет назад, и нам действительно нужно заменить ее: ее техника, а не люди, остро нуждается в замене", - сказал Уоллес на конференции по обороне и безопасности информационного портала Conservative Home, отметив, что конфликт на Украине требует ускорения реализации проектов по модернизации британской армии.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что британский премьер-министр Риши Сунак во время визита в США на предстоящих выходных объявит о повышении оборонных расходов Великобритании на 5 миллиардов фунтов, однако эта сумма не превысит 8-11 миллиардов фунтов стерлингов, как этого требовал министр обороны Бен Уоллес, ссылаясь на растущую инфляцию.
Ранее телеканал Sky News сообщал со ссылкой на источники в оборонной сфере, что американский генерал в частном порядке заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. Источники телеканала отмечали, что премьер Великобритании Риши Сунак рискует провалить роль "премьер-министра военного времени", если не будут приняты такие меры, как увеличение оборонного бюджета.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Рогов: Киев перебросил в Запорожье солдат, прошедших обучение в Британии
5 марта, 10:18
 
В миреВеликобританияБен УоллесУкраинаРиши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала