https://ria.ru/20230306/zaderzhanie-1856244512.html

Замначальника Воронежской таможни задержали с наркотиками

Замначальника Воронежской таможни задержали с наркотиками - РИА Новости, 06.03.2023

Замначальника Воронежской таможни задержали с наркотиками

Правоохранители задержали заместителя начальника Воронежской таможни по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T21:31

2023-03-06T21:31

2023-03-06T21:49

происшествия

россия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали заместителя начальника Воронежской таможни по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств, сообщил РИА Новости представитель таможни. О задержании первого замначальника Воронежской таможни Евгения Филипенко сообщал ряд СМИ со ссылкой на источники. В частности, говорилось, что Филипенко задержали с 1,18 грамма амфетамина. "В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий отделом по противодействию коррупции Воронежской таможни и сотрудниками УМВД России по Воронежу 3 марта 2023 года по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств задержан Е.А. Филипенко", - говорится в сообщении представителя таможни. Как отметил собеседник агентства, Филипенко занимал должность первого заместителя начальника Воронежской таможни. По его словам, Филипенко уволен из таможенных органов Российской Федерации, в отношении него возбуждено дело о по статье о приобретении наркотических средств в крупном размере.

https://ria.ru/20230306/fura-1856114065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, воронеж