https://ria.ru/20230306/zaderzhanie-1856244512.html
Замначальника Воронежской таможни задержали с наркотиками
Замначальника Воронежской таможни задержали с наркотиками - РИА Новости, 06.03.2023
Замначальника Воронежской таможни задержали с наркотиками
Правоохранители задержали заместителя начальника Воронежской таможни по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T21:31
2023-03-06T21:31
2023-03-06T21:49
происшествия
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воронеж
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали заместителя начальника Воронежской таможни по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств, сообщил РИА Новости представитель таможни. О задержании первого замначальника Воронежской таможни Евгения Филипенко сообщал ряд СМИ со ссылкой на источники. В частности, говорилось, что Филипенко задержали с 1,18 грамма амфетамина. "В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий отделом по противодействию коррупции Воронежской таможни и сотрудниками УМВД России по Воронежу 3 марта 2023 года по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств задержан Е.А. Филипенко", - говорится в сообщении представителя таможни. Как отметил собеседник агентства, Филипенко занимал должность первого заместителя начальника Воронежской таможни. По его словам, Филипенко уволен из таможенных органов Российской Федерации, в отношении него возбуждено дело о по статье о приобретении наркотических средств в крупном размере.
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РИА Новости
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происшествия, россия, воронеж
Происшествия, Россия, Воронеж
Замначальника Воронежской таможни задержали с наркотиками
Замначальника Воронежской таможни задержали с 1,18 грамма амфетамина
ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали заместителя начальника Воронежской таможни по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств, сообщил РИА Новости представитель таможни.
О задержании первого замначальника Воронежской таможни Евгения Филипенко сообщал ряд СМИ со ссылкой на источники. В частности, говорилось, что Филипенко задержали с 1,18 грамма амфетамина.
"В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий отделом по противодействию коррупции Воронежской таможни и сотрудниками УМВД России
по Воронежу
3 марта 2023 года по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств задержан Е.А. Филипенко", - говорится в сообщении представителя таможни.
Как отметил собеседник агентства, Филипенко занимал должность первого заместителя начальника Воронежской таможни.
По его словам, Филипенко уволен из таможенных органов Российской Федерации, в отношении него возбуждено дело о по статье о приобретении наркотических средств в крупном размере.
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