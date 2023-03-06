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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях - РИА Новости, 06.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях
Звуки взрывов слышны в Киевской области, а также в пригороде Днепропетровска, сообщает местный телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T01:26
2023-03-06T01:26
2023-03-06T02:05
специальная военная операция на украине
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днепропетровск
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днепр (город)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Звуки взрывов слышны в Киевской области, а также в пригороде Днепропетровска, сообщает местный телеканал ТСН в Telegram. "Звуки взрывов в пригороде Днепра (Днепропетровск. — Прим. ред.). <...> Звуки взрывов на Киевщине", — говорится в публикациях. По данным местных властей, в этих регионах Украины объявили воздушную тревогу. Позднее ее объявили и в Киеве.Ранее тревога прозвучала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях.
https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1856027238.html
днепропетровск
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Киевская область, Днепр (город)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях
ТСН: в Киевской и Днепропетровской областях слышны звуки взрывов