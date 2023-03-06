https://ria.ru/20230306/vzryvy-1856036153.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях - РИА Новости, 06.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях

Звуки взрывов слышны в Киевской области, а также в пригороде Днепропетровска, сообщает местный телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T01:26

2023-03-06T01:26

2023-03-06T02:05

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

киевская область

днепр (город)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Звуки взрывов слышны в Киевской области, а также в пригороде Днепропетровска, сообщает местный телеканал ТСН в Telegram. "Звуки взрывов в пригороде Днепра (Днепропетровск. — Прим. ред.). <...> Звуки взрывов на Киевщине", — говорится в публикациях. По данным местных властей, в этих регионах Украины объявили воздушную тревогу. Позднее ее объявили и в Киеве.Ранее тревога прозвучала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях.

https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1856027238.html

днепропетровск

киевская область

днепр (город)

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в мире, днепропетровск, киевская область, днепр (город)