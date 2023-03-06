https://ria.ru/20230306/vsu-1856172956.html

СМИ сообщили о "неестественном дисбалансе" в украинских войсках

СМИ сообщили о "неестественном дисбалансе" в украинских войсках - РИА Новости, 06.03.2023

СМИ сообщили о "неестественном дисбалансе" в украинских войсках

Украинские военные не получили от Запада нужного сочетания бронетехники для формирования сбалансированных общевойсковых соединений, говорится в материале... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:21

2023-03-06T16:21

2023-03-06T16:21

специальная военная операция на украине

украина

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вооруженные силы украины

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские военные не получили от Запада нужного сочетания бронетехники для формирования сбалансированных общевойсковых соединений, говорится в материале журнала Forbes. Как отмечается, в настоящее время Киев располагает лишь новыми боевыми машинами пехоты (БМП), а также легкобронированными танками, которые, согласно современным стандартам, не являются танками вообще. "Это привело к неестественному дисбалансу в ходе переоснащения бригад для возможного контрнаступления этой весной", - пишет автор публикации, журналист Дэвид Эйкс. Он отмечает, что ситуация, когда украинские войска будут иметь намного больше БМП, чем настоящих танков, по всей вероятности, сохранится в ближайшие несколько месяцев. Основная часть статьи посвящена тактике танкового боя и основана на мнении эксперта из Королевского объединенного института оборонных исследований, согласно которому БМП могут заменить танки, если они вооружены противотанковыми ракетами. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856151746.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр