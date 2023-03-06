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СМИ сообщили о "неестественном дисбалансе" в украинских войсках - РИА Новости, 06.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:21 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/vsu-1856172956.html
СМИ сообщили о "неестественном дисбалансе" в украинских войсках
СМИ сообщили о "неестественном дисбалансе" в украинских войсках - РИА Новости, 06.03.2023
СМИ сообщили о "неестественном дисбалансе" в украинских войсках
Украинские военные не получили от Запада нужного сочетания бронетехники для формирования сбалансированных общевойсковых соединений, говорится в материале... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:21
2023-03-06T16:21
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские военные не получили от Запада нужного сочетания бронетехники для формирования сбалансированных общевойсковых соединений, говорится в материале журнала Forbes. Как отмечается, в настоящее время Киев располагает лишь новыми боевыми машинами пехоты (БМП), а также легкобронированными танками, которые, согласно современным стандартам, не являются танками вообще. "Это привело к неестественному дисбалансу в ходе переоснащения бригад для возможного контрнаступления этой весной", - пишет автор публикации, журналист Дэвид Эйкс. Он отмечает, что ситуация, когда украинские войска будут иметь намного больше БМП, чем настоящих танков, по всей вероятности, сохранится в ближайшие несколько месяцев. Основная часть статьи посвящена тактике танкового боя и основана на мнении эксперта из Королевского объединенного института оборонных исследований, согласно которому БМП могут заменить танки, если они вооружены противотанковыми ракетами. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, в мире, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ сообщили о "неестественном дисбалансе" в украинских войсках

Forbes: ВСУ не получили нужной техники для формирования сбалансированных соединений

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские военные не получили от Запада нужного сочетания бронетехники для формирования сбалансированных общевойсковых соединений, говорится в материале журнала Forbes.
Как отмечается, в настоящее время Киев располагает лишь новыми боевыми машинами пехоты (БМП), а также легкобронированными танками, которые, согласно современным стандартам, не являются танками вообще. "Это привело к неестественному дисбалансу в ходе переоснащения бригад для возможного контрнаступления этой весной", - пишет автор публикации, журналист Дэвид Эйкс. Он отмечает, что ситуация, когда украинские войска будут иметь намного больше БМП, чем настоящих танков, по всей вероятности, сохранится в ближайшие несколько месяцев.
Основная часть статьи посвящена тактике танкового боя и основана на мнении эксперта из Королевского объединенного института оборонных исследований, согласно которому БМП могут заменить танки, если они вооружены противотанковыми ракетами.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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