https://ria.ru/20230306/vstrecha-1856106104.html

Путин проведет встречу с руководителем Курганской области

Путин проведет встречу с руководителем Курганской области - РИА Новости, 06.03.2023

Путин проведет встречу с руководителем Курганской области

Президент РФ Владимир Путин помимо беседы с главой Казахстана сегодня проведет еще один международный разговор по телефону и встречу с руководителем Курганской... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:40

2023-03-06T12:40

2023-03-06T12:40

политика

курганская область

россия

казахстан

дмитрий песков

владимир путин

вадим шумков

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин помимо беседы с главой Казахстана сегодня проведет еще один международный разговор по телефону и встречу с руководителем Курганской области Вадимом Шумковым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ещё один будет в начале второй половине дня международный телефонный разговор. И, в случае если он состоится, мы тоже дадим вам сообщение. В течение дня мы ожидаем у президента встречи, одна из них будет с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Президент продолжает планомерно работать с регионами", - сказал Песков журналистам. Песков отметил, что Путин, учитывая экономическую конъюнктуру, подробно общается с руководителями регионов.

https://ria.ru/20230306/vizit-1856104594.html

курганская область

россия

казахстан

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политика, курганская область, россия, казахстан, дмитрий песков, владимир путин, вадим шумков