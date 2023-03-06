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Путин проведет встречу с руководителем Курганской области
Путин проведет встречу с руководителем Курганской области - РИА Новости, 06.03.2023
Путин проведет встречу с руководителем Курганской области
Президент РФ Владимир Путин помимо беседы с главой Казахстана сегодня проведет еще один международный разговор по телефону и встречу с руководителем Курганской... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:40
2023-03-06T12:40
2023-03-06T12:40
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дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин помимо беседы с главой Казахстана сегодня проведет еще один международный разговор по телефону и встречу с руководителем Курганской области Вадимом Шумковым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ещё один будет в начале второй половине дня международный телефонный разговор. И, в случае если он состоится, мы тоже дадим вам сообщение. В течение дня мы ожидаем у президента встречи, одна из них будет с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Президент продолжает планомерно работать с регионами", - сказал Песков журналистам. Песков отметил, что Путин, учитывая экономическую конъюнктуру, подробно общается с руководителями регионов.
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политика, курганская область, россия, казахстан, дмитрий песков, владимир путин, вадим шумков
Политика, Курганская область, Россия, Казахстан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вадим Шумков
Путин проведет встречу с руководителем Курганской области
Песков: Путин встретится с главой Курганской области и проведет международный разговор
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин помимо беседы с главой Казахстана сегодня проведет еще один международный разговор по телефону и встречу с руководителем Курганской области Вадимом Шумковым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ещё один будет в начале второй половине дня международный телефонный разговор. И, в случае если он состоится, мы тоже дадим вам сообщение. В течение дня мы ожидаем у президента встречи, одна из них будет с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Президент продолжает планомерно работать с регионами", - сказал Песков журналистам.
Песков отметил, что Путин, учитывая экономическую конъюнктуру, подробно общается с руководителями регионов.
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