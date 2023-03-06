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США против организации встречи Путина и Зеленского, заявили в Анкаре - РИА Новости, 06.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 06.03.2023 (обновлено: 07:12 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/vstrecha-1856045304.html
США против организации встречи Путина и Зеленского, заявили в Анкаре
США против организации встречи Путина и Зеленского, заявили в Анкаре - РИА Новости, 06.03.2023
США против организации встречи Путина и Зеленского, заявили в Анкаре
США и Великобритания заинтересованы в максимальном продлении украинского конфликта, поэтому выступают против усилий турецкого президента Тайипа Эрдогана по... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T07:03
2023-03-06T07:12
в мире
москва
киев
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. США и Великобритания заинтересованы в максимальном продлении украинского конфликта, поэтому выступают против усилий турецкого президента Тайипа Эрдогана по организации встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. "Они (США и Великобритания - ред.) не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире", - заявил Эрхан. "Лишь Эрдоган имеет доступ и к Путину, и к Зеленскому. Думаю, он способен найти методы для организации их встречи. Важна не совместная фотография, а достижение конкретных результатов. Первыми конкретными результатами будут, конечно, прекращение огня и после этого, быть может, удастся прийти к компромиссу после дипломатического торга", - заявил Эрхан. Президент Турции Тайип Эрдоган 24 февраля в телефонных переговорах с Владимиром Зеленским заявил о том, что Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации на Украине. Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230306/istrebiteli-1856042797.html
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в мире, москва, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Москва, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
США против организации встречи Путина и Зеленского, заявили в Анкаре

Эрхан: США и Британия против организации Эрдоганом встречи Путина и Зеленского

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. США и Великобритания заинтересованы в максимальном продлении украинского конфликта, поэтому выступают против усилий турецкого президента Тайипа Эрдогана по организации встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.
"Они (США и Великобритания - ред.) не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире", - заявил Эрхан.
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"Лишь Эрдоган имеет доступ и к Путину, и к Зеленскому. Думаю, он способен найти методы для организации их встречи. Важна не совместная фотография, а достижение конкретных результатов. Первыми конкретными результатами будут, конечно, прекращение огня и после этого, быть может, удастся прийти к компромиссу после дипломатического торга", - заявил Эрхан.
Президент Турции Тайип Эрдоган 24 февраля в телефонных переговорах с Владимиром Зеленским заявил о том, что Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации на Украине.
Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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