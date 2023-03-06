https://ria.ru/20230306/vrachi-1856221499.html

Глава СПЧ обратился в Минздрав из-за жалоб на зарплату медикам в ДНР

Глава СПЧ обратился в Минздрав из-за жалоб на зарплату медикам в ДНР - РИА Новости, 06.03.2023

Глава СПЧ обратился в Минздрав из-за жалоб на зарплату медикам в ДНР

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в Минздрав РФ из-за жалоб на невыполненное обещание повысить зарплаты медикам в ДНР,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T18:44

2023-03-06T18:44

2023-03-06T18:44

общество

россия

донецкая народная республика

валерий фадеев

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в Минздрав РФ из-за жалоб на невыполненное обещание повысить зарплаты медикам в ДНР, сообщила пресс-служба совета. "В связи с появившимися жалобами на заработную плату медикам, работающим в зоне конфликта, Валерий Фадеев сегодня направил письмо главе Минздрава РФ", - говорится в телеграм-канале совета. В письме в адрес министра Михаила Мурашко Фадеев сообщил, что на территории ДНР официально заявленное повышение заработной платы медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность в особых, фактически боевых условиях в этих регионах, до сих пор не реализовано. "Прошу вас дать поручение проверить данную информацию и в случае ее подтверждения оперативно принять соответствующие меры. Буду благодарен за информирование совета о результатах проверки", - приводит пресс-служба из письма Фадеева.

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854108149.html

https://ria.ru/20230304/zarplata-1855856527.html

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общество, россия, донецкая народная республика, валерий фадеев, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), совет по правам человека при президенте рф (спч)