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Глава СПЧ обратился в Минздрав из-за жалоб на зарплату медикам в ДНР
Глава СПЧ обратился в Минздрав из-за жалоб на зарплату медикам в ДНР - РИА Новости, 06.03.2023
Глава СПЧ обратился в Минздрав из-за жалоб на зарплату медикам в ДНР
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в Минздрав РФ из-за жалоб на невыполненное обещание повысить зарплаты медикам в ДНР,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:44
2023-03-06T18:44
2023-03-06T18:44
общество
россия
донецкая народная республика
валерий фадеев
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в Минздрав РФ из-за жалоб на невыполненное обещание повысить зарплаты медикам в ДНР, сообщила пресс-служба совета. "В связи с появившимися жалобами на заработную плату медикам, работающим в зоне конфликта, Валерий Фадеев сегодня направил письмо главе Минздрава РФ", - говорится в телеграм-канале совета. В письме в адрес министра Михаила Мурашко Фадеев сообщил, что на территории ДНР официально заявленное повышение заработной платы медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность в особых, фактически боевых условиях в этих регионах, до сих пор не реализовано. "Прошу вас дать поручение проверить данную информацию и в случае ее подтверждения оперативно принять соответствующие меры. Буду благодарен за информирование совета о результатах проверки", - приводит пресс-служба из письма Фадеева.
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854108149.html
https://ria.ru/20230304/zarplata-1855856527.html
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общество, россия, донецкая народная республика, валерий фадеев, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Фадеев, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Глава СПЧ обратился в Минздрав из-за жалоб на зарплату медикам в ДНР
Глава СПЧ Фадеев обратился в Минздрав из-за отсутствия повышения зарплаты врачам