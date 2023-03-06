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Гутерреш следит за выдачей виз дипломатам, заявили в ООН - РИА Новости, 06.03.2023
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21:05 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/vizy-1856242091.html
Гутерреш следит за выдачей виз дипломатам, заявили в ООН
Гутерреш следит за выдачей виз дипломатам, заявили в ООН - РИА Новости, 06.03.2023
Гутерреш следит за выдачей виз дипломатам, заявили в ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш следит за тем, чтобы визы США прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке дипломатам выдавались, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T21:05
2023-03-06T21:05
в мире
сша
антониу гутерреш
оон
стефан дюжаррик
россия
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ООН, 6 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш следит за тем, чтобы визы США прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке дипломатам выдавались, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Ранее представительница РФ на заседании группы открытого состава по информационным и коммуникационным технологиям Ирина Тяжлова заявила, что США не выдали визы ряду российских дипломатов для участия в работе очередной сессии группы. Она попросила Секретариат ООН предпринять меры для пресечения подобной пагубной практики Штатов.
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в мире, сша, антониу гутерреш, оон, стефан дюжаррик, россия, нью-йорк (город)
В мире, США, Антониу Гутерреш, ООН, Стефан Дюжаррик, Россия, Нью-Йорк (город)
Гутерреш следит за выдачей виз дипломатам, заявили в ООН

ООН: Гутерреш следит за выдачей виз дипломатам, прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке

© AFP 2023 / DANIEL SLIMШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / DANIEL SLIM
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш следит за тем, чтобы визы США прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке дипломатам выдавались, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«
"Генсек и его юридические советники весьма сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства исполнялись и все делегации, у которых есть дела в ООН в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть", - сказал Дюжаррик.
Ранее представительница РФ на заседании группы открытого состава по информационным и коммуникационным технологиям Ирина Тяжлова заявила, что США не выдали визы ряду российских дипломатов для участия в работе очередной сессии группы. Она попросила Секретариат ООН предпринять меры для пресечения подобной пагубной практики Штатов.
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В миреСШААнтониу ГутеррешООНСтефан ДюжаррикРоссияНью-Йорк (город)
 
 
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