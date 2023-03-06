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Гутерреш следит за выдачей виз дипломатам, заявили в ООН

Гутерреш следит за выдачей виз дипломатам, заявили в ООН - РИА Новости, 06.03.2023

Гутерреш следит за выдачей виз дипломатам, заявили в ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш следит за тем, чтобы визы США прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке дипломатам выдавались, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T21:05

2023-03-06T21:05

2023-03-06T21:05

в мире

сша

антониу гутерреш

оон

стефан дюжаррик

россия

нью-йорк (город)

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ООН, 6 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш следит за тем, чтобы визы США прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке дипломатам выдавались, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Ранее представительница РФ на заседании группы открытого состава по информационным и коммуникационным технологиям Ирина Тяжлова заявила, что США не выдали визы ряду российских дипломатов для участия в работе очередной сессии группы. Она попросила Секретариат ООН предпринять меры для пресечения подобной пагубной практики Штатов.

https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html

сша

россия

нью-йорк (город)

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в мире, сша, антониу гутерреш, оон, стефан дюжаррик, россия, нью-йорк (город)