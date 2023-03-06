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Гутерреш следит за выдачей виз дипломатам, заявили в ООН
Гутерреш следит за выдачей виз дипломатам, заявили в ООН - РИА Новости, 06.03.2023
Гутерреш следит за выдачей виз дипломатам, заявили в ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш следит за тем, чтобы визы США прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке дипломатам выдавались, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T21:05
2023-03-06T21:05
2023-03-06T21:05
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ООН, 6 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш следит за тем, чтобы визы США прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке дипломатам выдавались, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Ранее представительница РФ на заседании группы открытого состава по информационным и коммуникационным технологиям Ирина Тяжлова заявила, что США не выдали визы ряду российских дипломатов для участия в работе очередной сессии группы. Она попросила Секретариат ООН предпринять меры для пресечения подобной пагубной практики Штатов.
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в мире, сша, антониу гутерреш, оон, стефан дюжаррик, россия, нью-йорк (город)
В мире, США, Антониу Гутерреш, ООН, Стефан Дюжаррик, Россия, Нью-Йорк (город)
Гутерреш следит за выдачей виз дипломатам, заявили в ООН
ООН: Гутерреш следит за выдачей виз дипломатам, прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке