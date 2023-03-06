https://ria.ru/20230306/vizy-1856229234.html
США вновь отказали в выдаче виз российским дипломатам
США вновь отказали в выдаче виз российским дипломатам - РИА Новости, 06.03.2023
США вновь отказали в выдаче виз российским дипломатам
Соединенные Штаты вновь отказались выдавать визы нескольким российским дипломатам, планировавшим принять участие в деятельности рабочей группы по информационным РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T19:13
2023-03-06T19:13
2023-03-06T19:56
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ООН, 6 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты вновь отказались выдавать визы нескольким российским дипломатам, планировавшим принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН, заявила на заседании представительница России Ирина Тяжлова.Тяжлова отметила, что Вашингтон не первый раз действует подобным образом. По ее словам, ранее такие действия предпринимались в отношении главы российской делегации. Дипломат подчеркнула, что Соединенные Штаты таким образом грубо нарушают обязательства по размещению и обеспечению работы центральных учреждений Организации Объединенных Наций.Представительница России также обратилась в Секретариат ООН с просьбой пресечь практику невыдачи Соединенными Штатами виз российским дипломатам, направляющимся в штаб-квартиру по долгу службы. Она отметила, что сейчас Вашингтон фактически влияет на формирование национальных делегаций. В частности, с проблемами при получении документов столкнулись представители российских неправительственных организаций, которых, по сути, "отсекли" от возможности участвовать в специализированной сессии. "Хочется поинтересоваться у представителей США: чего же так боятся их власти, отказывая в визах участникам, имеющим консультативный статус? Разве подобные действия — норма для так называемого цивилизационного мира?" — спросила Тяжлова.По соглашению между организацией и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны препятствовать в посещении ООН представителям и должностным лицам стран-членов. Ранее Вашингтон не раз отказывал в выдаче документов российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций. В частности, в сентябре прошлого года американские власти не предоставили визы двум членам официальной делегации при подготовке к очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом остальные дипломаты получили документы с большой задержкой.Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что это грубое нарушение, так как предоставление виз делегатам — не привилегия, а международно-правовая обязанность Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20230225/oon-1854283082.html
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в мире, сша, оон, россия, вашингтон (штат)
В мире, США, ООН, Россия, Вашингтон (штат)
США вновь отказали в выдаче виз российским дипломатам
США вновь не выдали визы нескольким российским делегатам на сессию в штаб-квартире ООН
ООН, 6 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты вновь отказались выдавать визы нескольким российским дипломатам, планировавшим принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН, заявила на заседании представительница России Ирина Тяжлова.
«
"В очередной раз США безосновательно в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации", — сказала она.
Тяжлова отметила, что Вашингтон
не первый раз действует подобным образом. По ее словам, ранее такие действия предпринимались в отношении главы российской делегации. Дипломат подчеркнула, что Соединенные Штаты таким образом грубо нарушают обязательства по размещению и обеспечению работы центральных учреждений Организации Объединенных Наций.
Представительница России также обратилась в Секретариат ООН с просьбой пресечь практику невыдачи Соединенными Штатами виз российским дипломатам, направляющимся в штаб-квартиру по долгу службы. Она отметила, что сейчас Вашингтон фактически влияет на формирование национальных делегаций. В частности, с проблемами при получении документов столкнулись представители российских неправительственных организаций, которых, по сути, "отсекли" от возможности участвовать в специализированной сессии.
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"Хочется поинтересоваться у представителей США: чего же так боятся их власти, отказывая в визах участникам, имеющим консультативный статус? Разве подобные действия — норма для так называемого цивилизационного мира?" — спросила Тяжлова.
По соглашению между организацией и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны препятствовать в посещении ООН представителям и должностным лицам стран-членов. Ранее Вашингтон не раз отказывал в выдаче документов российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций. В частности, в сентябре прошлого года американские власти не предоставили визы двум членам официальной делегации при подготовке к очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом остальные дипломаты получили документы с большой задержкой.
Москва
, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что это грубое нарушение, так как предоставление виз делегатам — не привилегия, а международно-правовая обязанность Соединенных Штатов.
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