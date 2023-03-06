https://ria.ru/20230306/vizy-1856046605.html

Хабаровчане смогут посещать Пекин и Харбин без виз

Хабаровчане смогут посещать Пекин и Харбин без виз - РИА Новости, 06.03.2023

Хабаровчане смогут посещать Пекин и Харбин без виз

Власти китайских Пекина и Харбина возобновили действие правила, приостановленного в период пандемии, согласно которому жители Хабаровска могут находиться в этих РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T07:19

2023-03-06T07:19

2023-03-06T07:19

туризм

в мире

пекин

харбин

хабаровск

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Власти китайских Пекина и Харбина возобновили действие правила, приостановленного в период пандемии, согласно которому жители Хабаровска могут находиться в этих городах без визы при наличии билетов в третьи страны, сообщила РИА Новости представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Асеева. По ее словам, авиакомпания "Россия" предварительно заявила начало рейсов из Хабаровска в Пекин в июне. "В Пекине география вылета (за рубеж) больше. И в Пекине можно пробыть 144 часа без визы с возможностью выхода в город при наличии билетов в другую страну. Это правило было и ранее (до пандемии – ред.), с прошлой недели его возобновили", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20230305/oteli-1855730303.html

пекин

харбин

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в мире, пекин, харбин, хабаровск