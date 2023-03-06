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Хабаровчане смогут посещать Пекин и Харбин без виз - РИА Новости, 06.03.2023
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Туризм
 
07:19 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/vizy-1856046605.html
Хабаровчане смогут посещать Пекин и Харбин без виз
Хабаровчане смогут посещать Пекин и Харбин без виз - РИА Новости, 06.03.2023
Хабаровчане смогут посещать Пекин и Харбин без виз
Власти китайских Пекина и Харбина возобновили действие правила, приостановленного в период пандемии, согласно которому жители Хабаровска могут находиться в этих РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T07:19
2023-03-06T07:19
туризм
в мире
пекин
харбин
хабаровск
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Власти китайских Пекина и Харбина возобновили действие правила, приостановленного в период пандемии, согласно которому жители Хабаровска могут находиться в этих городах без визы при наличии билетов в третьи страны, сообщила РИА Новости представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Асеева. По ее словам, авиакомпания "Россия" предварительно заявила начало рейсов из Хабаровска в Пекин в июне. "В Пекине география вылета (за рубеж) больше. И в Пекине можно пробыть 144 часа без визы с возможностью выхода в город при наличии билетов в другую страну. Это правило было и ранее (до пандемии – ред.), с прошлой недели его возобновили", - сказала собеседница агентства.
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в мире, пекин, харбин, хабаровск
Туризм, В мире, Пекин, Харбин, Хабаровск
Хабаровчане смогут посещать Пекин и Харбин без виз

Ассоциация туризма сообщила, что хабаровчане смогут посещать Пекин и Харбин без виз

© Фото : предоставлено правительством ПекинаАэропорт Пекина
Аэропорт Пекина - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : предоставлено правительством Пекина
Аэропорт Пекина. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Власти китайских Пекина и Харбина возобновили действие правила, приостановленного в период пандемии, согласно которому жители Хабаровска могут находиться в этих городах без визы при наличии билетов в третьи страны, сообщила РИА Новости представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Асеева.
«
"Харбин, куда летают самолеты из Хабаровска, опять ввел в действие отменное на период пандемии правило: 48 часов без визы можно находиться в Харбине с выходом в город при наличии билетов в другою страну. Из Харбина самолеты летают за рубеж в Японию и Корею", - сказала Асеева.
По ее словам, авиакомпания "Россия" предварительно заявила начало рейсов из Хабаровска в Пекин в июне.
"В Пекине география вылета (за рубеж) больше. И в Пекине можно пробыть 144 часа без визы с возможностью выхода в город при наличии билетов в другую страну. Это правило было и ранее (до пандемии – ред.), с прошлой недели его возобновили", - сказала собеседница агентства.
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