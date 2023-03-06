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В Кремле пообещали сообщить о возможном визите Асада в Россию - РИА Новости, 06.03.2023
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12:35 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/vizit-1856104594.html
В Кремле пообещали сообщить о возможном визите Асада в Россию
В Кремле пообещали сообщить о возможном визите Асада в Россию - РИА Новости, 06.03.2023
В Кремле пообещали сообщить о возможном визите Асада в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков про сообщения о планах визита президента Сирии Башара Асада в РФ: в установленное время анонсируем, раньше это... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:35
2023-03-06T12:35
россия
башар асад
сирия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков про сообщения о планах визита президента Сирии Башара Асада в РФ: в установленное время анонсируем, раньше это делать не будем."В подготовке, как правило, находятся несколько рабочих официальных визитов, это постоянный процесс, с чем работают наши международники, министерства и ведомства. Международные визиты, вы знаете, мы в установленное время анонсируем, раньше этого делать не будем. Ну, конечно, есть определенные правила безопасности при осуществлении визита, поэтому мы не спешим. Своевременно все сообщим", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856049388.html
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россия, башар асад, сирия, дмитрий песков
Россия, Башар Асад, Сирия, Дмитрий Песков
В Кремле пообещали сообщить о возможном визите Асада в Россию

Песков: Кремль анонсирует визит президента Сирии Асада в Россию в установленное время

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков про сообщения о планах визита президента Сирии Башара Асада в РФ: в установленное время анонсируем, раньше это делать не будем.
"В подготовке, как правило, находятся несколько рабочих официальных визитов, это постоянный процесс, с чем работают наши международники, министерства и ведомства. Международные визиты, вы знаете, мы в установленное время анонсируем, раньше этого делать не будем. Ну, конечно, есть определенные правила безопасности при осуществлении визита, поэтому мы не спешим. Своевременно все сообщим", - сказал Песков журналистам.
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