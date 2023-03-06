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В Минобороны подтвердили вынужденную посадку Ми-8 в Воронежской области - РИА Новости, 06.03.2023
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13:50 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/vertolet-1856124848.html
В Минобороны подтвердили вынужденную посадку Ми-8 в Воронежской области
В Минобороны подтвердили вынужденную посадку Ми-8 в Воронежской области - РИА Новости, 06.03.2023
В Минобороны подтвердили вынужденную посадку Ми-8 в Воронежской области
Вертолет Ми-8 Западного военного округа (ЗВО) в понедельник совершил вынужденную посадку в Воронежской области по техническим причинам, никто не пострадал,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:50
2023-03-06T13:50
происшествия
воронежская область
западный военный округ (зво)
ми-8 амтш
россия
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Вертолет Ми-8 Западного военного округа (ЗВО) в понедельник совершил вынужденную посадку в Воронежской области по техническим причинам, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе округа. "Шестого марта при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку по техническим причинам в Воронежской области. Никто из членов экипажа и находившихся на борту вертолета не пострадал", - сказали в ЗВО. На место инцидента направлена комиссия военного округа.
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, западный военный округ (зво), ми-8 амтш, россия
Происшествия, Воронежская область, Западный военный округ (ЗВО), Ми-8 АМТШ, Россия
В Минобороны подтвердили вынужденную посадку Ми-8 в Воронежской области

Военный вертолет Ми-8 вынужденно приземлился в Воронежской области по техническим причинам

© Кадр видео очевидцаВертолет Ми-8 после вынужденной посадки в Воронежской области
Вертолет Ми-8 после вынужденной посадки в Воронежской области
© Кадр видео очевидца
Вертолет Ми-8 после вынужденной посадки в Воронежской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Вертолет Ми-8 Западного военного округа (ЗВО) в понедельник совершил вынужденную посадку в Воронежской области по техническим причинам, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе округа.
"Шестого марта при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку по техническим причинам в Воронежской области. Никто из членов экипажа и находившихся на борту вертолета не пострадал", - сказали в ЗВО.
На место инцидента направлена комиссия военного округа.
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ПроисшествияВоронежская областьЗападный военный округ (ЗВО)Ми-8 АМТШРоссия
 
 
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