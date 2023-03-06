https://ria.ru/20230306/vertolet-1856124848.html

В Минобороны подтвердили вынужденную посадку Ми-8 в Воронежской области

В Минобороны подтвердили вынужденную посадку Ми-8 в Воронежской области - РИА Новости, 06.03.2023

В Минобороны подтвердили вынужденную посадку Ми-8 в Воронежской области

Вертолет Ми-8 Западного военного округа (ЗВО) в понедельник совершил вынужденную посадку в Воронежской области по техническим причинам, никто не пострадал,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:50

2023-03-06T13:50

2023-03-06T13:50

происшествия

воронежская область

западный военный округ (зво)

ми-8 амтш

россия

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Вертолет Ми-8 Западного военного округа (ЗВО) в понедельник совершил вынужденную посадку в Воронежской области по техническим причинам, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе округа. "Шестого марта при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку по техническим причинам в Воронежской области. Никто из членов экипажа и находившихся на борту вертолета не пострадал", - сказали в ЗВО. На место инцидента направлена комиссия военного округа.

https://ria.ru/20230306/vertolet-1856113795.html

воронежская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронежская область, западный военный округ (зво), ми-8 амтш, россия