https://ria.ru/20230306/vertolet-1856124848.html
В Минобороны подтвердили вынужденную посадку Ми-8 в Воронежской области
В Минобороны подтвердили вынужденную посадку Ми-8 в Воронежской области - РИА Новости, 06.03.2023
В Минобороны подтвердили вынужденную посадку Ми-8 в Воронежской области
Вертолет Ми-8 Западного военного округа (ЗВО) в понедельник совершил вынужденную посадку в Воронежской области по техническим причинам, никто не пострадал,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:50
2023-03-06T13:50
2023-03-06T13:50
происшествия
воронежская область
западный военный округ (зво)
ми-8 амтш
россия
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Вертолет Ми-8 Западного военного округа (ЗВО) в понедельник совершил вынужденную посадку в Воронежской области по техническим причинам, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе округа. "Шестого марта при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку по техническим причинам в Воронежской области. Никто из членов экипажа и находившихся на борту вертолета не пострадал", - сказали в ЗВО. На место инцидента направлена комиссия военного округа.
https://ria.ru/20230306/vertolet-1856113795.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, западный военный округ (зво), ми-8 амтш, россия
Происшествия, Воронежская область, Западный военный округ (ЗВО), Ми-8 АМТШ, Россия
В Минобороны подтвердили вынужденную посадку Ми-8 в Воронежской области
Военный вертолет Ми-8 вынужденно приземлился в Воронежской области по техническим причинам
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Вертолет Ми-8 Западного военного округа (ЗВО) в понедельник совершил вынужденную посадку в Воронежской области по техническим причинам, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе округа.
"Шестого марта при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку по техническим причинам в Воронежской области. Никто из членов экипажа и находившихся на борту вертолета не пострадал", - сказали в ЗВО.
На место инцидента направлена комиссия военного округа.
Вертолет Ми-8: тактико-технические характеристики