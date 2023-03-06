https://ria.ru/20230306/vengriya-1856255365.html

Премьер Венгрии заявил о сохранении темпов развития военной промышленности

Премьер Венгрии заявил о сохранении темпов развития военной промышленности - РИА Новости, 06.03.2023

Премьер Венгрии заявил о сохранении темпов развития военной промышленности

Венгрия выступает на стороне мира, однако "держит порох сухим" и сохраняет темпы развития национальной обороны и военной промышленности, несмотря на кризис,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T23:57

2023-03-06T23:57

2023-03-06T23:57

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россия

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виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Венгрия выступает на стороне мира, однако "держит порох сухим" и сохраняет темпы развития национальной обороны и военной промышленности, несмотря на кризис, вызванный санкциями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан вместе с министром обороны страны Криштофом Салаи-Бобровницки в понедельник посетил Центр управления объединенными операциями вооруженных сил в Секешфехерваре. "Мы, венгры, на стороне мира, но держим порох сухим! Для мира нужна сила. В эпоху опасности защита Венгрии является важнейшей задачей правительства, поэтому развитие национальной обороны и военной промышленности не может замедлиться, несмотря на европейский экономический кризис, вызванный санкциями", - написал Орбан в Facebook*. Как сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, министр обороны доложил Орбану о ситуации с программой национальной обороны и развития вооруженных сил, о состоянии подготовки личного состава, а также о результатах повышения готовности, приказ о котором появился летом. В середине июля Салаи-Бобровницки заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов на южные границы страны. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230306/oruzhie-1856172475.html

https://ria.ru/20230302/nato-1855328705.html

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в мире, венгрия, россия, украина, виктор орбан