https://ria.ru/20230306/uyazvimost-1856039744.html

"Снесет за несколько месяцев". В США назвали новую уязвимость перед Россией

"Снесет за несколько месяцев". В США назвали новую уязвимость перед Россией - РИА Новости, 06.03.2023

"Снесет за несколько месяцев". В США назвали новую уязвимость перед Россией

США проиграли бы большую войну против России из-за экономической зависимости Штатов от Китая и Индии, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T03:58

2023-03-06T03:58

2023-03-06T10:46

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США проиграли бы большую войну против России из-за экономической зависимости Штатов от Китая и Индии, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.По его мнению, американцы живут в ложном чувстве безопасности."Если бы наши враги знали, что мы представляем из себя на самом деле, за пределами иллюзии силы, единства и гордости, которую создавали для нас предыдущие поколения, они бы снесли нас за несколько месяцев. Вообще это страшно", — подытожил Дрейвен.Ветеран регулярно критикует западных политиков, ссылаясь на собственный опыт участия в боевых действиях в составе американской армии. В частности, он призывает Вашингтон и союзников прекратить спонсировать режим Владимира Зеленского. При этом в одной из публикаций Дрейвен подчеркивал, что не поддерживает ни Россию, ни США.

https://ria.ru/20230305/mir-1855669966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, китай, брикс, индия