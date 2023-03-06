"Снесет за несколько месяцев". В США назвали новую уязвимость перед Россией
Ветеран Ноктис Дрейвен: США проиграют войну против России из-за зависимости от БРИКС
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIТолстовка, сделанная в Китае, с инициалами ФБР (Федеральное бюро расследований)
Толстовка, сделанная в Китае, с инициалами ФБР (Федеральное бюро расследований). Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США проиграли бы большую войну против России из-за экономической зависимости Штатов от Китая и Индии, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.
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"Мы проиграли бы большую войну уже из-за экономики, посмотрите на нижнюю часть почти любого продукта. "Сделано в Китае", верно? Где мы покупаем лекарства? Китай, Индия и так далее, все члены БРИКС, кто входит в БРИКС? Россия, <...> нас опустошат только экономикой, если вступим в войну, не говоря уже о том, насколько слабыми стали наши вооруженные силы", — заявил он.
По его мнению, американцы живут в ложном чувстве безопасности.
"Если бы наши враги знали, что мы представляем из себя на самом деле, за пределами иллюзии силы, единства и гордости, которую создавали для нас предыдущие поколения, они бы снесли нас за несколько месяцев. Вообще это страшно", — подытожил Дрейвен.
Ветеран регулярно критикует западных политиков, ссылаясь на собственный опыт участия в боевых действиях в составе американской армии. В частности, он призывает Вашингтон и союзников прекратить спонсировать режим Владимира Зеленского. При этом в одной из публикаций Дрейвен подчеркивал, что не поддерживает ни Россию, ни США.