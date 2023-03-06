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"Снесет за несколько месяцев". В США назвали новую уязвимость перед Россией - РИА Новости, 06.03.2023
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03:58 06.03.2023 (обновлено: 10:46 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/uyazvimost-1856039744.html
"Снесет за несколько месяцев". В США назвали новую уязвимость перед Россией
"Снесет за несколько месяцев". В США назвали новую уязвимость перед Россией - РИА Новости, 06.03.2023
"Снесет за несколько месяцев". В США назвали новую уязвимость перед Россией
США проиграли бы большую войну против России из-за экономической зависимости Штатов от Китая и Индии, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T03:58
2023-03-06T10:46
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китай
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США проиграли бы большую войну против России из-за экономической зависимости Штатов от Китая и Индии, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.По его мнению, американцы живут в ложном чувстве безопасности."Если бы наши враги знали, что мы представляем из себя на самом деле, за пределами иллюзии силы, единства и гордости, которую создавали для нас предыдущие поколения, они бы снесли нас за несколько месяцев. Вообще это страшно", — подытожил Дрейвен.Ветеран регулярно критикует западных политиков, ссылаясь на собственный опыт участия в боевых действиях в составе американской армии. В частности, он призывает Вашингтон и союзников прекратить спонсировать режим Владимира Зеленского. При этом в одной из публикаций Дрейвен подчеркивал, что не поддерживает ни Россию, ни США.
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в мире, россия, сша, китай, брикс, индия
В мире, Россия, США, Китай, БРИКС, Индия
"Снесет за несколько месяцев". В США назвали новую уязвимость перед Россией

Ветеран Ноктис Дрейвен: США проиграют войну против России из-за зависимости от БРИКС

© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIТолстовка, сделанная в Китае, с инициалами ФБР (Федеральное бюро расследований)
Толстовка, сделанная в Китае, с инициалами ФБР (Федеральное бюро расследований) - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Толстовка, сделанная в Китае, с инициалами ФБР (Федеральное бюро расследований). Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США проиграли бы большую войну против России из-за экономической зависимости Штатов от Китая и Индии, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.
«

"Мы проиграли бы большую войну уже из-за экономики, посмотрите на нижнюю часть почти любого продукта. "Сделано в Китае", верно? Где мы покупаем лекарства? Китай, Индия и так далее, все члены БРИКС, кто входит в БРИКС? Россия, <...> нас опустошат только экономикой, если вступим в войну, не говоря уже о том, насколько слабыми стали наши вооруженные силы", — заявил он.

По его мнению, американцы живут в ложном чувстве безопасности.
"Если бы наши враги знали, что мы представляем из себя на самом деле, за пределами иллюзии силы, единства и гордости, которую создавали для нас предыдущие поколения, они бы снесли нас за несколько месяцев. Вообще это страшно", — подытожил Дрейвен.
Ветеран регулярно критикует западных политиков, ссылаясь на собственный опыт участия в боевых действиях в составе американской армии. В частности, он призывает Вашингтон и союзников прекратить спонсировать режим Владимира Зеленского. При этом в одной из публикаций Дрейвен подчеркивал, что не поддерживает ни Россию, ни США.
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