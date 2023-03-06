https://ria.ru/20230306/ukraina-1856132928.html
СБУ изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты"
СБУ изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" - РИА Новости, 06.03.2023
СБУ изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты"
Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" на сумму более 21 миллиона... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:26
2023-03-06T14:26
2023-03-06T14:26
украина
укртатнафта
укрнафта
служба безопасности украины
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" на сумму более 21 миллиона долларов, сообщили в понедельник в СБУ. Ранее СБУ и БЭБ заявили о подозрении главному бухгалтеру "Укртатнафты" по делу о присвоении средств на сумму около миллиарда долларов на крупнейших на Украине предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта". Также было установлено, что предприятие "Укртатнафта" производило и реализовывало топливо через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка включалась в цену для потребителей. Таким образом, задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 миллионов гривен (около 16,3 миллиона долларов). "Во время обысков на логистических базах и складах компании сотрудники правоохранительных органов изъяли более 16 тысяч тонн нефтепродуктов. Общая стоимость продукции составляет практически 800 миллионов гривен (около 21,6 миллиона долларов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ведомство утверждает, что представители "Укртатнафты" на протяжении 2022 года отгружали топливо по адресам аффилированных компаний без отображения операций в налоговой отчетности. В дальнейшем подконтрольные АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога. Как отмечается в сообщении, СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, которые из "Укрнафты" и "Укртатнафты" незаконно вывел предыдущий менеджмент компаний. На данный момент решается вопрос об аресте изъятых нефтепродуктов и их дальнейшей передачи на нужды вооруженных сил Украины. Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства. "Укрнафта" - крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, на ее балансе находятся около 1,8 тысяч нефтяных и порядка 150 газовых скважин. "Укртатнафта" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в стране.
https://ria.ru/20230201/khischeniya-1848990935.html
https://ria.ru/20230201/ukraina-1849036759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, укртатнафта, укрнафта, служба безопасности украины
Украина, Укртатнафта, Укрнафта, Служба безопасности Украины
СБУ изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты"
СБ Украины изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" на 21 миллион долларов
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" на сумму более 21 миллиона долларов, сообщили
в понедельник в СБУ.
Ранее СБУ и БЭБ заявили о подозрении главному бухгалтеру "Укртатнафты" по делу о присвоении средств на сумму около миллиарда долларов на крупнейших на Украине
предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта". Также было установлено, что предприятие "Укртатнафта" производило и реализовывало топливо через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка включалась в цену для потребителей. Таким образом, задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 миллионов гривен (около 16,3 миллиона долларов).
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"Во время обысков на логистических базах и складах компании сотрудники правоохранительных органов изъяли более 16 тысяч тонн нефтепродуктов. Общая стоимость продукции составляет практически 800 миллионов гривен (около 21,6 миллиона долларов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ведомство утверждает, что представители "Укртатнафты" на протяжении 2022 года отгружали топливо по адресам аффилированных компаний без отображения операций в налоговой отчетности. В дальнейшем подконтрольные АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога.
Как отмечается в сообщении, СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, которые из "Укрнафты" и "Укртатнафты" незаконно вывел предыдущий менеджмент компаний. На данный момент решается вопрос об аресте изъятых нефтепродуктов и их дальнейшей передачи на нужды вооруженных сил Украины.
Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства.
"Укрнафта" - крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, на ее балансе находятся около 1,8 тысяч нефтяных и порядка 150 газовых скважин. "Укртатнафта" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в стране.
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