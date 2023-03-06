https://ria.ru/20230306/ukraina-1856132928.html

СБУ изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты"

СБУ изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" - РИА Новости, 06.03.2023

СБУ изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты"

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" на сумму более 21 миллиона... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:26

2023-03-06T14:26

2023-03-06T14:26

украина

укртатнафта

укрнафта

служба безопасности украины

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" на сумму более 21 миллиона долларов, сообщили в понедельник в СБУ. Ранее СБУ и БЭБ заявили о подозрении главному бухгалтеру "Укртатнафты" по делу о присвоении средств на сумму около миллиарда долларов на крупнейших на Украине предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта". Также было установлено, что предприятие "Укртатнафта" производило и реализовывало топливо через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка включалась в цену для потребителей. Таким образом, задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 миллионов гривен (около 16,3 миллиона долларов). "Во время обысков на логистических базах и складах компании сотрудники правоохранительных органов изъяли более 16 тысяч тонн нефтепродуктов. Общая стоимость продукции составляет практически 800 миллионов гривен (около 21,6 миллиона долларов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ведомство утверждает, что представители "Укртатнафты" на протяжении 2022 года отгружали топливо по адресам аффилированных компаний без отображения операций в налоговой отчетности. В дальнейшем подконтрольные АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога. Как отмечается в сообщении, СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, которые из "Укрнафты" и "Укртатнафты" незаконно вывел предыдущий менеджмент компаний. На данный момент решается вопрос об аресте изъятых нефтепродуктов и их дальнейшей передачи на нужды вооруженных сил Украины. Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства. "Укрнафта" - крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, на ее балансе находятся около 1,8 тысяч нефтяных и порядка 150 газовых скважин. "Укртатнафта" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в стране.

https://ria.ru/20230201/khischeniya-1848990935.html

https://ria.ru/20230201/ukraina-1849036759.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, укртатнафта, укрнафта, служба безопасности украины