СМИ сообщили, что международный фонд задерживает военную помощь Украине
Guardian: Киев может не получить новую военную помощь от международного фонда до лета
© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Международный фонд помощи Украине, возглавляемый Великобританией, работает с задержками, новый пакет военной помощи может не прибыть в страну до лета, сообщает газета Guardian.
Министерство обороны Британии в феврале сообщило, что Киев получит первый пакет военной поддержки на сумму более 200 миллионов фунтов из Международного фонда помощи Украине. Первый пакет был согласован Великобританией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией. В общей сложности эти страны вместе с Исландией и Литвой передали в фонд 520 миллионов фунтов.
"Возглавляемый Британией международный фонд... по предоставлению нового оружия Украине... страдает от задержек", - говорится в сообщении издания.
Согласно газете, поставщики, подавшие в фонд заявки, с декабря ожидали ответов от британского минобороны. Отмечается, что только в конце декабря после жалоб на отсутствие обратной связи поставщики были уведомлены о статусе своих заявок.
"Участники теперь опасаются, что второй раунд рассмотрения заявок может быть таким же длительным... Один из них... считает, что задержки означают, что следующий раунд военной помощи Украине "не попадет на фронт до лета", - пишет газета.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.