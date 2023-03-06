https://ria.ru/20230306/ukraina-1856098551.html
Украинский министр обороны предположил, что срочная служба больше не нужна
Украинский министр обороны предположил, что срочная служба больше не нужна - РИА Новости, 06.03.2023
Украинский министр обороны предположил, что срочная служба больше не нужна
Глава минобороны Украины Алексей Резников не исключил, что срочная служба в стране больше не нужна. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:15
2023-03-06T12:15
2023-03-06T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников не исключил, что срочная служба в стране больше не нужна. "Возможно, срочная служба нам больше не нужна", - сказал Резников в интервью украинскому изданию Liga.net. По его мнению, молодые люди с 18 лет могут проходить специальные курсы по военной подготовке, а раз в год - курсы по специализации. Осенью прошлого года украинский парламент поддержал отмену призыва на срочную службу на период действия военного положения. Военное положение и всеобщая мобилизация введены на Украине с началом спецоперации РФ. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230306/ukraina-1856067442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей резников, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский министр обороны предположил, что срочная служба больше не нужна
Министр обороны Украины Резников предположил, что срочная служба в стране больше не нужна