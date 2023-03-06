Рейтинг@Mail.ru
Украинский министр обороны предположил, что срочная служба больше не нужна - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/ukraina-1856098551.html
Украинский министр обороны предположил, что срочная служба больше не нужна
Украинский министр обороны предположил, что срочная служба больше не нужна - РИА Новости, 06.03.2023
Украинский министр обороны предположил, что срочная служба больше не нужна
Глава минобороны Украины Алексей Резников не исключил, что срочная служба в стране больше не нужна. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:15
2023-03-06T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_602f2c67a6d1c5706fe20ff8f5e2334a.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников не исключил, что срочная служба в стране больше не нужна. "Возможно, срочная служба нам больше не нужна", - сказал Резников в интервью украинскому изданию Liga.net. По его мнению, молодые люди с 18 лет могут проходить специальные курсы по военной подготовке, а раз в год - курсы по специализации. Осенью прошлого года украинский парламент поддержал отмену призыва на срочную службу на период действия военного положения. Военное положение и всеобщая мобилизация введены на Украине с началом спецоперации РФ. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230306/ukraina-1856067442.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc5e4413bd229b395a3613a19807b714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей резников, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский министр обороны предположил, что срочная служба больше не нужна

Министр обороны Украины Резников предположил, что срочная служба в стране больше не нужна

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников не исключил, что срочная служба в стране больше не нужна.
"Возможно, срочная служба нам больше не нужна", - сказал Резников в интервью украинскому изданию Liga.net. По его мнению, молодые люди с 18 лет могут проходить специальные курсы по военной подготовке, а раз в год - курсы по специализации.
Осенью прошлого года украинский парламент поддержал отмену призыва на срочную службу на период действия военного положения. Военное положение и всеобщая мобилизация введены на Украине с началом спецоперации РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В Киеве заявили, что мобилизационный план на Украине еще не завершился
Вчера, 10:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала