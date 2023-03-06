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Французские AMX-10RC прибудут на Украину на этой неделе - РИА Новости, 06.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/ukraina-1856097540.html
Французские AMX-10RC прибудут на Украину на этой неделе
Французские AMX-10RC прибудут на Украину на этой неделе - РИА Новости, 06.03.2023
Французские AMX-10RC прибудут на Украину на этой неделе
Колесные танки AMX-10RC, которые Франция направила Украине, будут доставлены "в ближайшие дни", сообщил глава Генеральной дирекции по вооружению Франции (DGA)... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:09
2023-03-06T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
сергей лавров
себастьян лекорню
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. Колесные танки AMX-10RC, которые Франция направила Украине, будут доставлены "в ближайшие дни", сообщил глава Генеральной дирекции по вооружению Франции (DGA) Эммануэль Кива. "Франция объявила о поставках легких колесных танков AMX-10RC. Поставки в процессе, они завершатся в ближайшие дни", - сказал он в эфире телеканала BFM Business. Он отказался сообщить точное количество бронемашин, которое будет доставлено Киеву, сославшись на то, что это "конфиденциальная информация". При этом в феврале издание Forces Operations со ссылкой на источники в армии сообщило, что Киев получит 14 танков. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что также не исключает возможность поставок боевых самолётов Украине, а также тяжелых танков Leclerc. Глава минобороны страны Себастьян Лекорню на прошлой неделе заявил, что "ведутся переговоры с Киевом" по поводу возможного обучения украинских пилотов французскими военными в Польше. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
https://ria.ru/20230306/ukraina-1856087254.html
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
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в мире, украина, россия, франция, сергей лавров, себастьян лекорню, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Сергей Лавров, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, НАТО
Французские AMX-10RC прибудут на Украину на этой неделе

Французские колесные танки AMX-10RC прибудут на Украину на этой неделе

© Фото : Public DomainФранцузский AMX-10RC
Французский AMX-10RC - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : Public Domain
Французский AMX-10RC. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. Колесные танки AMX-10RC, которые Франция направила Украине, будут доставлены "в ближайшие дни", сообщил глава Генеральной дирекции по вооружению Франции (DGA) Эммануэль Кива.
"Франция объявила о поставках легких колесных танков AMX-10RC. Поставки в процессе, они завершатся в ближайшие дни", - сказал он в эфире телеканала BFM Business.
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Он отказался сообщить точное количество бронемашин, которое будет доставлено Киеву, сославшись на то, что это "конфиденциальная информация".
При этом в феврале издание Forces Operations со ссылкой на источники в армии сообщило, что Киев получит 14 танков.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что также не исключает возможность поставок боевых самолётов Украине, а также тяжелых танков Leclerc.
Глава минобороны страны Себастьян Лекорню на прошлой неделе заявил, что "ведутся переговоры с Киевом" по поводу возможного обучения украинских пилотов французскими военными в Польше.
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Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияСергей ЛавровСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронНАТО
 
 
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