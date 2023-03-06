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В Болгарии рассказали, как покупают оружие для Киева - РИА Новости, 06.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:38 06.03.2023 (обновлено: 11:39 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/ukraina-1856087254.html
В Болгарии рассказали, как покупают оружие для Киева
В Болгарии рассказали, как покупают оружие для Киева - РИА Новости, 06.03.2023
В Болгарии рассказали, как покупают оружие для Киева
Бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов рассказал об иностранной программе, через которую болгарское оружие приобретается для Украины. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:38
2023-03-06T11:39
специальная военная операция на украине
украина
россия
болгария
александр михайлов (генерал-майор)
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов рассказал об иностранной программе, через которую болгарское оружие приобретается для Украины. "Болгарские оружейные компании напрямую не продают оружие и боеприпасы украинским компаниями, потому что существует практика его продажи посредством зарубежных программ", - приводит слова Шаламанова издание Euractiv. Согласно экс-министру, для этих целей существует программа "с хорошим финансированием" в Британии, США и Польше. "Через эту программу приобретается необходимое Украине вооружение, то есть деньги не украинские, а британские, американские, польские", - добавил он. По информации издания, оружие из Болгарии косвенно продавалось Украине еще до начала спецоперации России. Ранее газета New York Times сообщала, что британское минобороны создало секретную целевую группу, целью которой является приобретение советских боеприпасов для Украины. Бывший исполнительный директор госкомпании "Кинтекс" Александр Михайлов отмечал, что Болгария опосредованно выступает крупным поставщиком оружия на Украину. Издание Welt в свою очередь сообщало, что Болгария, вопреки позиции официальной Софии, с помощью инициативы Кирилла Петкова, занимавшего тогда пост премьера, ещё весной прошлого года стала массово поставлять на Украину боеприпасы и дизель. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230305/serbiya-1855948190.html
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украина, россия, болгария, александр михайлов (генерал-майор), сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Болгария, Александр Михайлов (генерал-майор), Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
В Болгарии рассказали, как покупают оружие для Киева

Экс-глава Минобороны Шаламанов рассказал о программе по покупке Киеву болгарского оружия

© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов рассказал об иностранной программе, через которую болгарское оружие приобретается для Украины.
"Болгарские оружейные компании напрямую не продают оружие и боеприпасы украинским компаниями, потому что существует практика его продажи посредством зарубежных программ", - приводит слова Шаламанова издание Euractiv.
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Согласно экс-министру, для этих целей существует программа "с хорошим финансированием" в Британии, США и Польше.
"Через эту программу приобретается необходимое Украине вооружение, то есть деньги не украинские, а британские, американские, польские", - добавил он.
По информации издания, оружие из Болгарии косвенно продавалось Украине еще до начала спецоперации России.
Ранее газета New York Times сообщала, что британское минобороны создало секретную целевую группу, целью которой является приобретение советских боеприпасов для Украины. Бывший исполнительный директор госкомпании "Кинтекс" Александр Михайлов отмечал, что Болгария опосредованно выступает крупным поставщиком оружия на Украину. Издание Welt в свою очередь сообщало, что Болгария, вопреки позиции официальной Софии, с помощью инициативы Кирилла Петкова, занимавшего тогда пост премьера, ещё весной прошлого года стала массово поставлять на Украину боеприпасы и дизель.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБолгарияАлександр Михайлов (генерал-майор)Сергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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