https://ria.ru/20230306/ukraina-1856067883.html
ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения - РИА Новости, 06.03.2023
ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
Российская армия применила в зоне специальной военной операции высокоточные боеприпасы нового поколения, сообщили в оборонном ведомстве. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:22
2023-03-06T10:22
2023-03-06T13:01
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российская армия применила в зоне специальной военной операции высокоточные боеприпасы нового поколения, сообщили в оборонном ведомстве.Местонахождение объекта установила разведка и подтвердили данные, полученные с беспилотника.Отмечается, что с первого выстрела удалось попасть в центр ангара, снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри.В результате удара удалось уничтожить находящиеся в строении бронетехнику и автомобили ВСУ.
https://ria.ru/20230222/rostekh-1853592033.html
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Применения высокоточных боеприпасов нового поколения
Минобороны России опубликовало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения для уничтожения техники, вооружения и пунктов управления ВСУ.
2023-03-06T10:22
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
Минобороны: российские ВС применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российская армия применила в зоне специальной военной операции высокоточные боеприпасы нового поколения, сообщили в оборонном ведомстве.
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"Минобороны России опубликовало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения для уничтожения техники, вооружения и пунктов управления ВСУ
. Боеприпас был применен по <...> ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику и проводили ее обслуживание и ремонт", — рассказали в ведомстве.
Местонахождение объекта установила разведка и подтвердили данные, полученные с беспилотника.
Отмечается, что с первого выстрела удалось попасть в центр ангара, снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри.
В результате удара удалось уничтожить находящиеся в строении бронетехнику и автомобили ВСУ.
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