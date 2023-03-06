https://ria.ru/20230306/ukraina-1856067883.html

ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения

ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения - РИА Новости, 06.03.2023

ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения

Российская армия применила в зоне специальной военной операции высокоточные боеприпасы нового поколения, сообщили в оборонном ведомстве. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:22

2023-03-06T10:22

2023-03-06T13:01

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российская армия применила в зоне специальной военной операции высокоточные боеприпасы нового поколения, сообщили в оборонном ведомстве.Местонахождение объекта установила разведка и подтвердили данные, полученные с беспилотника.Отмечается, что с первого выстрела удалось попасть в центр ангара, снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри.В результате удара удалось уничтожить находящиеся в строении бронетехнику и автомобили ВСУ.

https://ria.ru/20230222/rostekh-1853592033.html

россия

украина

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Применения высокоточных боеприпасов нового поколения Минобороны России опубликовало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения для уничтожения техники, вооружения и пунктов управления ВСУ. 2023-03-06T10:22 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина