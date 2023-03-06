https://ria.ru/20230306/ukraina-1856067442.html

В Киеве заявили, что мобилизационный план на Украине еще не завершился

В Киеве заявили, что мобилизационный план на Украине еще не завершился - РИА Новости, 06.03.2023

В Киеве заявили, что мобилизационный план на Украине еще не завершился

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план в стране еще не завершен. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:21

2023-03-06T10:21

2023-03-06T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей резников

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935536_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_947febbca81047c387940b2d7e9e1fab.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план в стране еще не завершен. Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Советник украинского министра обороны Юрий Сак не исключал, что в украинские войска мобилизуют больше людей. "Мобилизационный план, который был объявлен с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен", - сказал Резников в интервью украинскому изданию Liga.net. Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были объявлены с началом спецоперации России. Их сроки неоднократно продлевались украинским парламентом. В феврале Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 19 мая. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230303/mobilizatsiya-1855634360.html

https://ria.ru/20230301/agitatsiya-1855239056.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей резников, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр