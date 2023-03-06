https://ria.ru/20230306/ukraina-1856067442.html
В Киеве заявили, что мобилизационный план на Украине еще не завершился
В Киеве заявили, что мобилизационный план на Украине еще не завершился - РИА Новости, 06.03.2023
В Киеве заявили, что мобилизационный план на Украине еще не завершился
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план в стране еще не завершен. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:21
2023-03-06T10:21
2023-03-06T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план в стране еще не завершен. Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Советник украинского министра обороны Юрий Сак не исключал, что в украинские войска мобилизуют больше людей. "Мобилизационный план, который был объявлен с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен", - сказал Резников в интервью украинскому изданию Liga.net. Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были объявлены с началом спецоперации России. Их сроки неоднократно продлевались украинским парламентом. В феврале Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 19 мая. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230303/mobilizatsiya-1855634360.html
https://ria.ru/20230301/agitatsiya-1855239056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей резников, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что мобилизационный план на Украине еще не завершился
Министр обороны Украины Резников заявил, что мобилизационный план еще не завершился