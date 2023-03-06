Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили, что мобилизационный план на Украине еще не завершился - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/ukraina-1856067442.html
В Киеве заявили, что мобилизационный план на Украине еще не завершился
В Киеве заявили, что мобилизационный план на Украине еще не завершился - РИА Новости, 06.03.2023
В Киеве заявили, что мобилизационный план на Украине еще не завершился
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план в стране еще не завершен. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:21
2023-03-06T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935536_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_947febbca81047c387940b2d7e9e1fab.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план в стране еще не завершен. Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Советник украинского министра обороны Юрий Сак не исключал, что в украинские войска мобилизуют больше людей. "Мобилизационный план, который был объявлен с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен", - сказал Резников в интервью украинскому изданию Liga.net. Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были объявлены с началом спецоперации России. Их сроки неоднократно продлевались украинским парламентом. В феврале Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 19 мая. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230303/mobilizatsiya-1855634360.html
https://ria.ru/20230301/agitatsiya-1855239056.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935536_507:0:3072:1924_1920x0_80_0_0_0a674c427b0d1d39708f3e13db6d54e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей резников, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что мобилизационный план на Украине еще не завершился

Министр обороны Украины Резников заявил, что мобилизационный план еще не завершился

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план в стране еще не завершен.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Советник украинского министра обороны Юрий Сак не исключал, что в украинские войска мобилизуют больше людей.
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Киев делает ставку на мобилизацию в регионах Новороссии, заявил Рогов
3 марта, 14:42
"Мобилизационный план, который был объявлен с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен", - сказал Резников в интервью украинскому изданию Liga.net.
Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были объявлены с началом спецоперации России. Их сроки неоднократно продлевались украинским парламентом. В феврале Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 19 мая.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Солдат ВСУ на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Артемовске ВСУ агитируют молодежь идти в добровольцы, сообщили СМИ
1 марта, 23:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала