https://ria.ru/20230306/ugrozy-1856137189.html
В СПЧ призвали спецслужбы усилить бдительность из-за угроз с Украины
В СПЧ призвали спецслужбы усилить бдительность из-за угроз с Украины - РИА Новости, 06.03.2023
В СПЧ призвали спецслужбы усилить бдительность из-за угроз с Украины
Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод призвал спецслужбы и правоохранительные органы усилить бдительность в обеспечении безопасности... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:39
2023-03-06T14:39
2023-03-06T14:39
безопасность
александр брод
константин малофеев
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод призвал спецслужбы и правоохранительные органы усилить бдительность в обеспечении безопасности россиян на фоне предотвращения деятельности украинских радикалов в регионах РФ и обострения антироссийских настроений на Западе. Ранее ФСБ сообщила, что предотвращено покушение на главу совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Уточняется, что оно планировалось по той же схеме, которая была использована при убийстве журналистки Дарьи Дугиной летом прошлого года - террористы намеревались взорвать прикрепленную под автомобиль бомбу. "От агрессивной киевской власти можно ожидать чего угодно. Уже не впервые предотвращается деятельность украинских радикалов в российских регионах... При нынешнем обострении антироссийской истерии Запада спецслужбам и правоохранительными органам России необходимо многократно усилить бдительность для обеспечения безопасности россиян", - заявил Брод РИА Новости. Он отметил, что ранее было известно о готовящихся покушениях на известных российских персон, но, к счастью, они были предотвращены, за исключением трагедии с Дугиной. "Константин Малофеев давно выступает против политики киевских властей. Соответствующую линию проводит и его интернет-телеканал "Царьград". Не могу сказать, что полностью разделяю стиль и акценты этого СМИ, но для украинских властей это ощутимый раздражитель", - подчеркнул Брод.
https://ria.ru/20230306/malofeev-1856069060.html
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847291294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, александр брод, константин малофеев, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Безопасность, Александр Брод, Константин Малофеев, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
В СПЧ призвали спецслужбы усилить бдительность из-за угроз с Украины
Член СПЧ Брод призвал спецслужбы усилить бдительность из-за угроз с Украины
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод призвал спецслужбы и правоохранительные органы усилить бдительность в обеспечении безопасности россиян на фоне предотвращения деятельности украинских радикалов в регионах РФ и обострения антироссийских настроений на Западе.
Ранее ФСБ сообщила, что предотвращено покушение на главу совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева
. Уточняется, что оно планировалось по той же схеме, которая была использована при убийстве журналистки Дарьи Дугиной
летом прошлого года - террористы намеревались взорвать прикрепленную под автомобиль бомбу.
Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя
"От агрессивной киевской власти можно ожидать чего угодно. Уже не впервые предотвращается деятельность украинских радикалов в российских регионах... При нынешнем обострении антироссийской истерии Запада спецслужбам и правоохранительными органам России необходимо многократно усилить бдительность для обеспечения безопасности россиян", - заявил Брод РИА Новости.
Он отметил, что ранее было известно о готовящихся покушениях на известных российских персон, но, к счастью, они были предотвращены, за исключением трагедии с Дугиной.
"Константин Малофеев давно выступает против политики киевских властей. Соответствующую линию проводит и его интернет-телеканал "Царьград". Не могу сказать, что полностью разделяю стиль и акценты этого СМИ, но для украинских властей это ощутимый раздражитель", - подчеркнул Брод.
В Кремле прокомментировали угрозы Киева об ударах по российским городам