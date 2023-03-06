https://ria.ru/20230306/tsvety-1856042132.html
В России выявили стремительное сокращение количества цветочных магазинов
В России выявили стремительное сокращение количества цветочных магазинов - РИА Новости, 06.03.2023
В России выявили стремительное сокращение количества цветочных магазинов
Количество цветочных магазинов в России сократилось на 17,9% - за три года закрылось более 4 тысяч точек по стране, говорится в анализе данных сервиса... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T05:14
2023-03-06T05:14
2023-03-06T05:17
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576524657_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eabc7ea24c299c1073231db2d15f6945.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Количество цветочных магазинов в России сократилось на 17,9% - за три года закрылось более 4 тысяч точек по стране, говорится в анализе данных сервиса "Контур.Фокус", который есть в распоряжении у РИА Новости. "За 3 года количество организаций уменьшилось на 17,9%. В январе 2020 цветочным бизнесом занимались 24 546 компаний, а в марте 2023 - 20 153", - посчитали аналитики сервиса. Отмечается, что наибольшее сокращение компаний в отрасли произошло еще "во время первого локдауна" - спустя год с начала пандемии в России стало на 3 тысячи меньше цветочных. Однако пик ликвидаций пришелся на декабрь 2020 года - тогда за месяц из отрасли ушли 1407 организаций, а всего за 3 года приняли решение о ликвидации своих компаний 12 286 бизнесменов. Аналитики также пришли к выводу, что после окончания эпидемии COVID-19 число организаций продолжило уменьшаться, но не такими быстрыми темпами, а за весь прошлый год сократилось на 471 точку. При этом уже в январе-феврале текущего года аналитики зафиксировали небольшой рост: количество цветочных увеличилось с 19 979 до 20 153. "Всего за 3 года зарегистрировано 7 854 цветочных, больше всего - в феврале 2020 года. Тенденция открывать компании в канун Международного женского дня прослеживается в течение всех трех лет", - добавляется в материалах.
https://ria.ru/20230306/prazdnik-1855732745.html
https://ria.ru/20230305/podarki-1855925404.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576524657_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_50d8b724cbd9f0350569f4e4b16290c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
В России выявили стремительное сокращение количества цветочных магазинов
"Контур.Фокус": в России за три года закрылся каждый шестой цветочный магазин
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Количество цветочных магазинов в России сократилось на 17,9% - за три года закрылось более 4 тысяч точек по стране, говорится в анализе данных сервиса "Контур.Фокус", который есть в распоряжении у РИА Новости.
"За 3 года количество организаций уменьшилось на 17,9%. В январе 2020 цветочным бизнесом занимались 24 546 компаний, а в марте 2023 - 20 153", - посчитали аналитики сервиса. Отмечается, что наибольшее сокращение компаний в отрасли произошло еще "во время первого локдауна" - спустя год с начала пандемии в России стало на 3 тысячи меньше цветочных.
Эксперты выяснили, о чем мечтают российские туристки перед 8 марта
Однако пик ликвидаций пришелся на декабрь 2020 года - тогда за месяц из отрасли ушли 1407 организаций, а всего за 3 года приняли решение о ликвидации своих компаний 12 286 бизнесменов. Аналитики также пришли к выводу, что после окончания эпидемии COVID-19 число организаций продолжило уменьшаться, но не такими быстрыми темпами, а за весь прошлый год сократилось на 471 точку.
«
"Цветочные магазины не могли работать из-за коронавирусных ограничений. В первую очередь закрывали именно те компании, которые занимались торговлей в офлайне. Те, кто смог быстро выстроить онлайн-продажи, сохранили бизнес... Отсутствие коронавирусных ограничений снова сделало возможным массовую продажу цветов в магазинах. Пусть клиенты успели привыкнуть к доставке, при этом недооценивать офлайн-продажу нельзя: многие откладывают покупку цветов на последний момент", - подчеркнул эксперт сервиса Антон Яковлев.
При этом уже в январе-феврале текущего года аналитики зафиксировали небольшой рост: количество цветочных увеличилось с 19 979 до 20 153. "Всего за 3 года зарегистрировано 7 854 цветочных, больше всего - в феврале 2020 года. Тенденция открывать компании в канун Международного женского дня прослеживается в течение всех трех лет", - добавляется в материалах.
Россияне стали покупать больше парфюмерии к 8 марта, показало исследование