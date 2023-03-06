https://ria.ru/20230306/tsvety-1856042132.html

В России выявили стремительное сокращение количества цветочных магазинов

В России выявили стремительное сокращение количества цветочных магазинов - РИА Новости, 06.03.2023

В России выявили стремительное сокращение количества цветочных магазинов

Количество цветочных магазинов в России сократилось на 17,9% - за три года закрылось более 4 тысяч точек по стране, говорится в анализе данных сервиса... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T05:14

2023-03-06T05:14

2023-03-06T05:17

экономика

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Количество цветочных магазинов в России сократилось на 17,9% - за три года закрылось более 4 тысяч точек по стране, говорится в анализе данных сервиса "Контур.Фокус", который есть в распоряжении у РИА Новости. "За 3 года количество организаций уменьшилось на 17,9%. В январе 2020 цветочным бизнесом занимались 24 546 компаний, а в марте 2023 - 20 153", - посчитали аналитики сервиса. Отмечается, что наибольшее сокращение компаний в отрасли произошло еще "во время первого локдауна" - спустя год с начала пандемии в России стало на 3 тысячи меньше цветочных. Однако пик ликвидаций пришелся на декабрь 2020 года - тогда за месяц из отрасли ушли 1407 организаций, а всего за 3 года приняли решение о ликвидации своих компаний 12 286 бизнесменов. Аналитики также пришли к выводу, что после окончания эпидемии COVID-19 число организаций продолжило уменьшаться, но не такими быстрыми темпами, а за весь прошлый год сократилось на 471 точку. При этом уже в январе-феврале текущего года аналитики зафиксировали небольшой рост: количество цветочных увеличилось с 19 979 до 20 153. "Всего за 3 года зарегистрировано 7 854 цветочных, больше всего - в феврале 2020 года. Тенденция открывать компании в канун Международного женского дня прослеживается в течение всех трех лет", - добавляется в материалах.

https://ria.ru/20230306/prazdnik-1855732745.html

https://ria.ru/20230305/podarki-1855925404.html

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экономика, россия