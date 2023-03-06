https://ria.ru/20230306/trevoga-1856034059.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.03.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в ночь на понедельник объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T00:47

2023-03-06T00:47

2023-03-06T00:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Воздушная тревога в ночь на понедельник объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. Ранее в воскресенье вечером тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях. В этих областях воздушная тревога объявлена и сейчас.

https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1856027238.html

украина

харьковская область

сумская область

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в мире, украина, харьковская область, сумская область