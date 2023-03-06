Житель Урала рассказал, почему полз в травмпункт на коленках
Житель Урала, который полз к врачу на коленках, заявил, что не имеет претензий к медикам
© Кадр видео, опубликованного на странице "Типичный Каменск-Уральский" во ВКонтактеЖитель Каменска-Уральского в травмпункте
Житель Каменска-Уральского в травмпункте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Житель Урала, на четвереньках добиравшийся с переломанной ногой до кабинета врача в травмпункт, заявил, что не имеет претензий к медикам, говорится в телеграм-канале Минздрава Свердловской области со ссылкой на самого пациента.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором житель Каменска-Уральского на коленях заползает в травмпункт, "преодолевая" лестницу в здании. Как писали местные СМИ, супруге мужчины не по силам было его поднять и она обратилась к врачам медучреждения. Те в ответ сказали, чтобы они заняли очередь. Якобы после этих слов уралец с поврежденной ногой и пополз до кабинета.
"Я посчитал, что незначительная травма была, но ступить не мог, и решили скорую не вызывать, на своем транспорте добрались. Как в машину я на даче залез на коленках, так и здесь посчитал, что доберусь до кабинета травмпункта... Потом мне дали кресло-коляску. У меня в принципе претензий по поводу какого-то унижения или еще чего-то нет", — рассказал мужчина.
По словам пациента, на камеру его снимал брат, который и выложил материал в Сеть, хотя его просили не делать этого. Мужчина отметил, что нареканий к персоналу травмпункта не имеет: ему предоставили кресло, сделали рентген и поставили болеутоляющий укол.
На момент обращения "мужчина с видео" уже находился в приемном покое травмпункта в сопровождении четверых родственников, коляску ему предоставили сразу же по просьбе его близких, ранее уточняла РИА Новости пресс-секретарь горбольницы Елена Апрод. По ее словам, в медучреждении жителю Каменска-Уральского оказали первичную медпомощь и предложили госпитализацию в круглосуточный стационар. Мужчина отправился туда на личном автомобиле, а до машины его транспортировали на коляске.
После сообщений в СМИ областные СК, прокуратура и управление Росздравнадзора организовали проверку, а глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ее итогах.