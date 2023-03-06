https://ria.ru/20230306/travmpunkt-1856251980.html

Житель Урала рассказал, почему полз в травмпункт на коленках

Житель Урала рассказал, почему полз в травмпункт на коленках - РИА Новости, 06.03.2023

Житель Урала рассказал, почему полз в травмпункт на коленках

Житель Урала, на четвереньках добиравшийся с переломанной ногой до кабинета врача в травмпункт, заявил, что не имеет претензий к медикам, говорится в... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T22:56

2023-03-06T22:56

2023-03-06T23:48

происшествия

урал

свердловская область

каменск-уральский

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Житель Урала, на четвереньках добиравшийся с переломанной ногой до кабинета врача в травмпункт, заявил, что не имеет претензий к медикам, говорится в телеграм-канале Минздрава Свердловской области со ссылкой на самого пациента.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором житель Каменска-Уральского на коленях заползает в травмпункт, "преодолевая" лестницу в здании. Как писали местные СМИ, супруге мужчины не по силам было его поднять и она обратилась к врачам медучреждения. Те в ответ сказали, чтобы они заняли очередь. Якобы после этих слов уралец с поврежденной ногой и пополз до кабинета."Я посчитал, что незначительная травма была, но ступить не мог, и решили скорую не вызывать, на своем транспорте добрались. Как в машину я на даче залез на коленках, так и здесь посчитал, что доберусь до кабинета травмпункта... Потом мне дали кресло-коляску. У меня в принципе претензий по поводу какого-то унижения или еще чего-то нет", — рассказал мужчина.По словам пациента, на камеру его снимал брат, который и выложил материал в Сеть, хотя его просили не делать этого. Мужчина отметил, что нареканий к персоналу травмпункта не имеет: ему предоставили кресло, сделали рентген и поставили болеутоляющий укол.На момент обращения "мужчина с видео" уже находился в приемном покое травмпункта в сопровождении четверых родственников, коляску ему предоставили сразу же по просьбе его близких, ранее уточняла РИА Новости пресс-секретарь горбольницы Елена Апрод. По ее словам, в медучреждении жителю Каменска-Уральского оказали первичную медпомощь и предложили госпитализацию в круглосуточный стационар. Мужчина отправился туда на личном автомобиле, а до машины его транспортировали на коляске. После сообщений в СМИ областные СК, прокуратура и управление Росздравнадзора организовали проверку, а глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ее итогах.

https://ria.ru/20230206/tualet-1849995969.html

https://ria.ru/20230203/kriptoferma-1849494219.html

урал

свердловская область

каменск-уральский

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, урал, свердловская область, каменск-уральский, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)