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Житель Урала рассказал, почему полз в травмпункт на коленках - РИА Новости, 06.03.2023
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22:56 06.03.2023 (обновлено: 23:48 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/travmpunkt-1856251980.html
Житель Урала рассказал, почему полз в травмпункт на коленках
Житель Урала рассказал, почему полз в травмпункт на коленках - РИА Новости, 06.03.2023
Житель Урала рассказал, почему полз в травмпункт на коленках
Житель Урала, на четвереньках добиравшийся с переломанной ногой до кабинета врача в травмпункт, заявил, что не имеет претензий к медикам, говорится в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T22:56
2023-03-06T23:48
происшествия
урал
свердловская область
каменск-уральский
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Житель Урала, на четвереньках добиравшийся с переломанной ногой до кабинета врача в травмпункт, заявил, что не имеет претензий к медикам, говорится в телеграм-канале Минздрава Свердловской области со ссылкой на самого пациента.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором житель Каменска-Уральского на коленях заползает в травмпункт, "преодолевая" лестницу в здании. Как писали местные СМИ, супруге мужчины не по силам было его поднять и она обратилась к врачам медучреждения. Те в ответ сказали, чтобы они заняли очередь. Якобы после этих слов уралец с поврежденной ногой и пополз до кабинета."Я посчитал, что незначительная травма была, но ступить не мог, и решили скорую не вызывать, на своем транспорте добрались. Как в машину я на даче залез на коленках, так и здесь посчитал, что доберусь до кабинета травмпункта... Потом мне дали кресло-коляску. У меня в принципе претензий по поводу какого-то унижения или еще чего-то нет", — рассказал мужчина.По словам пациента, на камеру его снимал брат, который и выложил материал в Сеть, хотя его просили не делать этого. Мужчина отметил, что нареканий к персоналу травмпункта не имеет: ему предоставили кресло, сделали рентген и поставили болеутоляющий укол.На момент обращения "мужчина с видео" уже находился в приемном покое травмпункта в сопровождении четверых родственников, коляску ему предоставили сразу же по просьбе его близких, ранее уточняла РИА Новости пресс-секретарь горбольницы Елена Апрод. По ее словам, в медучреждении жителю Каменска-Уральского оказали первичную медпомощь и предложили госпитализацию в круглосуточный стационар. Мужчина отправился туда на личном автомобиле, а до машины его транспортировали на коляске. После сообщений в СМИ областные СК, прокуратура и управление Росздравнадзора организовали проверку, а глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ее итогах.
https://ria.ru/20230206/tualet-1849995969.html
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урал
свердловская область
каменск-уральский
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происшествия, урал, свердловская область, каменск-уральский, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Урал, Свердловская область, Каменск-Уральский, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Житель Урала рассказал, почему полз в травмпункт на коленках

Житель Урала, который полз к врачу на коленках, заявил, что не имеет претензий к медикам

© Кадр видео, опубликованного на странице "Типичный Каменск-Уральский" во ВКонтактеЖитель Каменска-Уральского в травмпункте
Житель Каменска-Уральского в травмпункте
© Кадр видео, опубликованного на странице "Типичный Каменск-Уральский" во ВКонтакте
Житель Каменска-Уральского в травмпункте
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Житель Урала, на четвереньках добиравшийся с переломанной ногой до кабинета врача в травмпункт, заявил, что не имеет претензий к медикам, говорится в телеграм-канале Минздрава Свердловской области со ссылкой на самого пациента.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором житель Каменска-Уральского на коленях заползает в травмпункт, "преодолевая" лестницу в здании. Как писали местные СМИ, супруге мужчины не по силам было его поднять и она обратилась к врачам медучреждения. Те в ответ сказали, чтобы они заняли очередь. Якобы после этих слов уралец с поврежденной ногой и пополз до кабинета.
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"Я посчитал, что незначительная травма была, но ступить не мог, и решили скорую не вызывать, на своем транспорте добрались. Как в машину я на даче залез на коленках, так и здесь посчитал, что доберусь до кабинета травмпункта... Потом мне дали кресло-коляску. У меня в принципе претензий по поводу какого-то унижения или еще чего-то нет", — рассказал мужчина.
По словам пациента, на камеру его снимал брат, который и выложил материал в Сеть, хотя его просили не делать этого. Мужчина отметил, что нареканий к персоналу травмпункта не имеет: ему предоставили кресло, сделали рентген и поставили болеутоляющий укол.
На момент обращения "мужчина с видео" уже находился в приемном покое травмпункта в сопровождении четверых родственников, коляску ему предоставили сразу же по просьбе его близких, ранее уточняла РИА Новости пресс-секретарь горбольницы Елена Апрод. По ее словам, в медучреждении жителю Каменска-Уральского оказали первичную медпомощь и предложили госпитализацию в круглосуточный стационар. Мужчина отправился туда на личном автомобиле, а до машины его транспортировали на коляске.
После сообщений в СМИ областные СК, прокуратура и управление Росздравнадзора организовали проверку, а глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ее итогах.
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ПроисшествияУралСвердловская областьКаменск-УральскийАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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