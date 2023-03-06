https://ria.ru/20230306/travmpunkt-1856143663.html

На Урале проверят травмпункт, где мужчина полз до кабинета врача на коленях

На Урале проверят травмпункт, где мужчина полз до кабинета врача на коленях - РИА Новости, 06.03.2023

На Урале проверят травмпункт, где мужчина полз до кабинета врача на коленях

Прокуратура Свердловской области организовала проверку информации о том, что житель Каменска-Уральского после отказа медперсонала травмпункта предоставить ему... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:03

2023-03-06T15:03

2023-03-06T15:03

каменск-уральский

свердловская область

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856142698_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_f8d5f134a865d28f6bde31f61afb0187.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области организовала проверку информации о том, что житель Каменска-Уральского после отказа медперсонала травмпункта предоставить ему коляску был вынужден ползти на четвереньках до кабинета врача; в больнице заявили, что за коляской пациент обратился, когда уже находился в приемном покое в сопровождении четверых родственников. "Прокуратура... организовала проверку соблюдения законодательства о здравоохранении", – говорится в сообщении. Ранее в СМИ появилась информация о том, что жителю Каменска-Уральского Свердловской области пришлось на четвереньках заползать в местный травмпункт – супруге мужчины не по силам было его поднять, и она обратилась к врачам медучреждения, где ей ответили, чтобы они заняли очередь. Якобы после этих слов уралец с поврежденной ногой и пополз до кабинета. Судя по видео из соцсетей, до этого ему сняли обувь и он "преодолевал" лестницу в носках. Коляску мужчине выдали только после приема, мужчина был трезв, писали также журналисты. В больнице Каменска-Уральского РИА Новости сказали, что гортравмпункт оборудован пандусом и специальными механическими средствами для транспортировки пациентов, в том числе колясками, которые "предоставляются сопровождающим по первому требованию". "На момент обращения за коляской пациент с видео уже находился в приемном покое травмпункта в сопровождении четверых родственников. Коляска мужчине была предоставлена сразу же по просьбе его родственников", – сказала агентству пресс-секретарь горбольницы Елена Апрод. По ее словам, уральцу была оказана первичная медпомощь и предложена госпитализация в круглосуточный стационар. "От транспортировки на скорой помощи пациент отказался и направился в стационар на личном автомобиле. До машины его транспортировали на коляске по пандусу", – отметила собеседница.

https://ria.ru/20230228/skoraya-1854849885.html

https://ria.ru/20230306/kipyatok-1856049116.html

каменск-уральский

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

каменск-уральский, свердловская область, россия, происшествия