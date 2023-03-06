https://ria.ru/20230306/tikhanovskaya-1856145098.html

Минский суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии

Минский суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии - РИА Новости, 06.03.2023

Минский суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии

Минский городской суд заочно приговорил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:08

2023-03-06T15:08

2023-03-06T16:43

белоруссия

протесты в белоруссии

в мире

светлана тихановская

минск

павел латушко

сергей дылевский

польша

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МИНСК, 6 мар — РИА Новости. Минский городской суд заочно приговорил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.Рассмотрение дела началось в январе. Помимо Тихановской, в нем фигурируют глава ее штаба на выборах Мария Мороз, а также оппозиционеры Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии, поэтому заседание проходило в их отсутствие.Он уточнил, что подсудимых признали виновными в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании и руководстве экстремистским формированием, публичных призывах к захвату госвласти и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, а также разжигании социальной вражды.По итогам заседания Тихановскую приговорили к 15 годам колонии общего режима, Мороз и Ковалькову — к 12 годам. В свою очередь, Латушко и Дылевскому назначили наказание в виде 18 и 12 лет соответственно в колонии усиленного режима. Ковалев добавил, что Тихановскую дополнительно обвинили в измене государству, а Латушко — в превышении власти и получении взятки в крупном размере. Прокурор отметил, что с учетом представленных стороной обвинения доказательств суд назначил всем обвиняемым наказание в виде лишения свободы. При этом Тихановскую приговорили к штрафу в 800 базовых величин (около 10,5 тысячи долларов), а Латушко лишили права занимать определенные должности на пять лет.Приговор в законную силу не вступил. Его можно обжаловать и опротестовать в установленном законом порядке.Уточняется, что государственный обвинитель просил суд назначить Тихановской и Латушко по 19 лет колонии, Мороз, Ковальковой и Дылевскому — по 12 лет. Женщины, как предполагалось, должны отбывать наказание в колонии общего режима, а мужчины — в колонии усиленного режима. Гособвинение также посчитало необходимым назначить Тихановской штраф примерно в 13 тысяч долларов. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые акции оппозиции. Комитет госбезопасности в феврале 2021-го заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и покушении на теракт. Многие обвиняемые выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву и на Украину. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявлял, что уголовное преследование лидеров оппозиции продолжится, несмотря на отказ выдать их Минску.

https://ria.ru/20230227/tikhanovskiy-1854673208.html

https://ria.ru/20230219/belorussiya-1852938360.html

https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808819564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, светлана тихановская, минск, павел латушко, сергей дылевский, польша, литва