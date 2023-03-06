https://ria.ru/20230306/terakt-1856184303.html
Соседи рассказали о семье вероятного организатора брянского теракта
Соседи рассказали о семье вероятного организатора брянского теракта - РИА Новости, 06.03.2023
Соседи рассказали о семье вероятного организатора брянского теракта
Бывшие соседи предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина в комментарии РИА Новости назвали его скинхедом, а его родителей... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:48
2023-03-06T16:48
2023-03-06T16:48
россия
украина
германия
владимир путин
константин малофеев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бывшие соседи предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина в комментарии РИА Новости назвали его скинхедом, а его родителей охарактеризовали как неприятных людей. Капустин, по словам одной из его соседок, вместе с семьей уезжал в Германию, но позже вернулся. Капустин - один из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне киевских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападения на Брянскую область и предотвращенного покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Капустин вместе с семьей когда-то проживал в доме в Перово (восток Москвы). Сейчас в этой квартире живет женщина, пенсионерка. По ее словам, она купила квартиру более 20 лет назад у родителей Дениса Капустина. "Я видела Дениса один раз в жизни, когда покупала у его родителей квартиру... Я посторонний человек, у меня свои дети, 22 года прошло", - сказала женщина РИА Новости. Семью Капустина жительница квартиры охарактеризовала как "неприятных людей", не приводя каких-либо подробностей. Еще одна соседка из квартиры рядом, Ольга (имя изменено по ее просьбе), сказала корреспонденту агентства, что когда-то училась вместе с Денисом в одной школе. "Мы учились в школе вместе, но он старше. Он лет лет на пять старше. Они уехали в Германию с родителями... Был скнихедом - и все, что мы знаем", – сказала Ольга. "Они уехали, мне кажется, (когда) он закончил школу. Вроде закончил здесь школу" , – добавила она. Женщина уточнила, что Капустин позже вернулся, но чем занимался в РФ, она, по собственным словам, не в курсе. В четверг с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Вечером того же дня ФСБ объявила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230306/bryansk-1856066824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, германия, владимир путин, константин малофеев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Константин Малофеев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Соседи рассказали о семье вероятного организатора брянского теракта
Бывшие соседи вероятного организатора брянского теракта Капустина назвали его скинхедом
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бывшие соседи предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина в комментарии РИА Новости назвали его скинхедом, а его родителей охарактеризовали как неприятных людей. Капустин, по словам одной из его соседок, вместе с семьей уезжал в Германию, но позже вернулся.
Капустин - один из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне киевских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападения на Брянскую область и предотвращенного покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева
.
ФСБ назвала имя организатора нападения на Брянскую область
Капустин вместе с семьей когда-то проживал в доме в Перово (восток Москвы). Сейчас в этой квартире живет женщина, пенсионерка. По ее словам, она купила квартиру более 20 лет назад у родителей Дениса Капустина.
"Я видела Дениса один раз в жизни, когда покупала у его родителей квартиру... Я посторонний человек, у меня свои дети, 22 года прошло", - сказала женщина РИА Новости.
Семью Капустина жительница квартиры охарактеризовала как "неприятных людей", не приводя каких-либо подробностей.
«
"Ни мама, ни папа мне его не нужны, тем более они были неприятные люди. Я когда покупала у них квартиру, там был ряд неприятных ситуаций. Поэтому мне тем более неприятно о них слышать", - добавила она.
Еще одна соседка из квартиры рядом, Ольга (имя изменено по ее просьбе), сказала корреспонденту агентства, что когда-то училась вместе с Денисом в одной школе.
"Мы учились в школе вместе, но он старше. Он лет лет на пять старше. Они уехали в Германию
с родителями... Был скнихедом - и все, что мы знаем", – сказала Ольга.
"Они уехали, мне кажется, (когда) он закончил школу. Вроде закончил здесь школу" , – добавила она.
Женщина уточнила, что Капустин позже вернулся, но чем занимался в РФ
, она, по собственным словам, не в курсе.
В четверг с Украины
на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района
проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт.
Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин
назвал этот инцидент терактом. Вечером того же дня ФСБ
объявила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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