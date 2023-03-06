https://ria.ru/20230306/terakt-1856168937.html
Вдова убитого в брянском селе Любечане мужчины показала место, где он погиб
Вдова убитого в брянском селе Любечане мужчины показала место, где он погиб - РИА Новости, 06.03.2023
Вдова убитого в брянском селе Любечане мужчины показала место, где он погиб
Вдова убитого под Брянском украинскими террористами Леонида Голованова — Тамара Голованова показала корреспонденту РИА Новости место, где погиб ее супруг и... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:13
2023-03-06T16:13
2023-03-06T17:11
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климовский район
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владимир путин
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ЛЮБЕЧАНЕ (Брянская область), 6 мар — РИА Новости, Дарья Ураева. Вдова убитого под Брянском украинскими террористами Леонида Голованова — Тамара Голованова показала корреспонденту РИА Новости место, где погиб ее супруг и получил ранение десятилетний мальчик Федор.Журналист агентства вместе с вдовой проехала по дороге, по которой ее погибший муж возил в школу детей из приграничных сел. Как рассказала женщина, ее семья живет в селе Брахлов. Попасть отсюда в школу в Сачковичах можно, только добравшись до Нового Ропска, откуда ездит школьный автобус. Единственная дорога от Брахлова до Нового Ропска проходит через населенный пункт Любечане.Это село от территории Украины отделяют ров и колючая проволока. Как раз в этом месте, в районе озера, террористы перешли границу.Она показала примерное место, где украинские диверсанты застрелили ее мужа, и положила там цветы.В минувший четверг с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез десятилетнего Федора и двух девочек к школьному автобусу. Несмотря на ранение в спину, мальчик смог выбраться из машины и спасти девочек.Владимир Путин назвал случившееся терактом. Силовики провели в районе спецоперацию, выдавили диверсантов на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230305/terakt-1856020480.html
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internet-group@rian.ru
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Дорога в Брянской области, по которой в село Любечане проникли террористы
Дорога в Брянской области, по которой в село Любечане проникли террористы
2023-03-06T16:13
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PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, климовский район, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Климовский район, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Вдова убитого в брянском селе Любечане мужчины показала место, где он погиб
Вдова убитого в селе Любечане мужчины показала место, где в село проникли террористы
ЛЮБЕЧАНЕ (Брянская область), 6 мар — РИА Новости, Дарья Ураева. Вдова убитого под Брянском украинскими террористами Леонида Голованова — Тамара Голованова показала корреспонденту РИА Новости место, где погиб ее супруг и получил ранение десятилетний мальчик Федор.
Журналист агентства вместе с вдовой проехала по дороге, по которой ее погибший муж возил в школу детей из приграничных сел.
Друг погибшего в теракте под Брянском раскрыл новые детали трагедии
Как рассказала женщина, ее семья живет в селе Брахлов. Попасть отсюда в школу в Сачковичах можно, только добравшись до Нового Ропска, откуда ездит школьный автобус. Единственная дорога от Брахлова до Нового Ропска проходит через населенный пункт Любечане.
Это село от территории Украины
отделяют ров и колючая проволока. Как раз в этом месте, в районе озера, террористы перешли границу.
«
"Местные жители называют эту дорогу "дорогой смерти", — отметила Тамара Голованова.
Она показала примерное место, где украинские диверсанты застрелили ее мужа, и положила там цветы.
В минувший четверг с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района
проникла диверсионно-разведывательная группа. Ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез десятилетнего Федора и двух девочек к школьному автобусу. Несмотря на ранение в спину, мальчик смог выбраться из машины и спасти девочек.
Владимир Путин
назвал случившееся терактом. Силовики провели в районе спецоперацию, выдавили диверсантов на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар.
Диверсанты в Брянской области били из гранатомета по дому с детьми