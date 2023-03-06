https://ria.ru/20230306/terakt-1856168937.html

Вдова убитого в брянском селе Любечане мужчины показала место, где он погиб

Вдова убитого в брянском селе Любечане мужчины показала место, где он погиб - РИА Новости, 06.03.2023

Вдова убитого в брянском селе Любечане мужчины показала место, где он погиб

Вдова убитого под Брянском украинскими террористами Леонида Голованова — Тамара Голованова показала корреспонденту РИА Новости место, где погиб ее супруг и... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:13

2023-03-06T16:13

2023-03-06T17:11

украина

климовский район

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЛЮБЕЧАНЕ (Брянская область), 6 мар — РИА Новости, Дарья Ураева. Вдова убитого под Брянском украинскими террористами Леонида Голованова — Тамара Голованова показала корреспонденту РИА Новости место, где погиб ее супруг и получил ранение десятилетний мальчик Федор.Журналист агентства вместе с вдовой проехала по дороге, по которой ее погибший муж возил в школу детей из приграничных сел. Как рассказала женщина, ее семья живет в селе Брахлов. Попасть отсюда в школу в Сачковичах можно, только добравшись до Нового Ропска, откуда ездит школьный автобус. Единственная дорога от Брахлова до Нового Ропска проходит через населенный пункт Любечане.Это село от территории Украины отделяют ров и колючая проволока. Как раз в этом месте, в районе озера, террористы перешли границу.Она показала примерное место, где украинские диверсанты застрелили ее мужа, и положила там цветы.В минувший четверг с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез десятилетнего Федора и двух девочек к школьному автобусу. Несмотря на ранение в спину, мальчик смог выбраться из машины и спасти девочек.Владимир Путин назвал случившееся терактом. Силовики провели в районе спецоперацию, выдавили диверсантов на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230305/terakt-1856020480.html

https://ria.ru/20230305/terakt-1855961060.html

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климовский район

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дорога в Брянской области, по которой в село Любечане проникли террористы Дорога в Брянской области, по которой в село Любечане проникли террористы 2023-03-06T16:13 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, климовский район, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)