https://ria.ru/20230306/terakt-1856104841.html

Песков назвал случившееся в Брянской области терактом

Песков назвал случившееся в Брянской области терактом - РИА Новости, 06.03.2023

Песков назвал случившееся в Брянской области терактом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на совещании Совета Безопасности РФ обсуждались обеспечение безопасности стратегических объектов и... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:37

2023-03-06T12:37

2023-03-06T13:26

происшествия

брянская область

россия

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на совещании Совета Безопасности РФ обсуждались обеспечение безопасности стратегических объектов и детально - теракт в Брянской области.В четверг, 2 марта, с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар."Состоялось обсуждение, там же речь об обеспечении безопасности стратегических объектов, которые охраняются нашими специальными службами. Разумеется, упоминалась и обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли ситуация в Брянской области на совещании Совбеза."Разные боеприпасы используются украинскими вооружёнными силами и террористическими подразделениями... Это то, о чем мы говорим неоднократно, напоминая о растущей вовлечённости стран НАТО в этот конфликт. Здесь нам не столько важно, важно, из чьих рук выпущена эта пуля. Здесь уже все необходимые квалификации были даны, это не что иное, как террористический акт", - сказал Песков журналистам."Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий", - сказал Песков.Совещание с членами Совбеза прошло в пятницу, 3 марта, в закрытом режиме.

https://ria.ru/20230305/terakt-1856020480.html

https://ria.ru/20230304/ranenie-1855845946.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)