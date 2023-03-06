"Жалуются даже в НАТО". Что поставило под угрозу украинское наступление
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Давид Нармания. В Киеве активно готовят наступление и требуют от западных союзников побольше танков. В НАТО же, несмотря на обещания, с поставками не торопятся. С чем связано промедление — в материале РИА Новости.
Танковая армада
Во время недавнего визита в Киев Джо Байден заявил, что США с союзниками передают ВСУ 700 танков. На Украине обрадовались: это гораздо больше, чем говорили ранее. Но вскоре выяснилось, что американский президент имел в виду не новые поставки, а общее количество предоставленного Киеву с прошлого года.
Нидерландский аналитический портал Oryx уточняет:
- в апреле 2022-го Германия и Чехия отправили ВСУ 38 Т-72М1. Прага за это получила 15 Leopard 2A4 и БРЭМ Büffel;
- тогда же из Польши начали привозить Т-72. Всего за 11 месяцев — 290 машин от Варшавы;
- май-июнь — из Праги поступил 51 Т-72М1. Часть чехи закупили у Болгарии;
- с начала лета — польские PT-91 Twardy. Варшава обещает еще 90 единиц;
- июль-август — восемь Т-72А из Македонии;
- октябрь — 28 М-55 из Словении;
- с января 2023-го — 90 Т-72EA из Чехии. Технику закупили на деньги США и Нидерландов.
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие
Все это — наследство Организации Варшавского договора, частично модернизированное. Например, М-55 — словенско-израильская доработка "старичка" Т-55, получившая натовскую 105-миллиметровую пушку L7A1 израильского производства, динамическую защиту и новую систему управления огнем. В основе польского танка — Т-72.
Понятно, что сейчас эти запасы исчерпались. Вашингтону с союзниками пришлось решиться на передачу западной техники.
Амбициозные планы
Американцы не хотели отдавать собственные Abrams. Давили на Германию — главную европейскую танковую державу.
В Берлине были готовы лишь последовать примеру Вашингтона. А Белый дом не спешил, понукая союзников. В результате Франция анонсировала поставки колесных AMX-10, Британия — тяжелых Challenger. Но Германии этого было мало.
И в конце января Белый дом согласился поделиться "Абрамсами".
Вот что в итоге отправят на Украину:
- 14 Challenger 2 из Великобритании;
- 14 Leopard 2A4 из Польши;
- более сотни Leopard 1A5 из Германии, Дании и Нидерландов;
- восемь Leopard 2A4 из Канады и столько же из Норвегии;
- шесть Leopard 2A4 из Испании;
- 18 Leopard 2A6 из Германии и три — из Португалии;
- десять Strv 122 из Швеции (модернизация лицензированного Leopard 2A5);
- 31 M1 Abrams из США.
Вообще-то обещали куда больше. Но Нидерланды и Дания передумали, а Финляндия заменила танки на три машины разминирования.
"Контактный зоопарк"
Этим проблемы не исчерпываются. "Украине нужны танки, а не контактный зоопарк", — отмечают эксперты Фонда защиты демократий (FDD) подполковник Джеймс Хессон и Брэдли Боумен.
Их тревожит видовое разнообразие боевой техники.
"Обслуживать танки достаточно сложно: понадобятся ремонтные подразделения в частях, промежуточные звенья и склады, связанные с ними сложные системы материально-технического обеспечения для машин четырех различных типов", — отмечают они.
© AP Photo / Andrew MatthewsПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский встречаются с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение управлению танками Challenger 2 в Лулворте
© AP Photo / Andrew Matthews
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский встречаются с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение управлению танками Challenger 2 в Лулворте
Нужны боеприпасы и запчасти. Причем снаряды Challenger не годятся для Leopard или Abrams — и наоборот.
Калибр орудия устаревших Leopard 1 — 105 миллиметров. Как указывает американский эксперт аналитического портала The War Zone Томас Ньюдик, таких боеприпасов сейчас практически не производят. Наладить выпуск сложно, поэтому Берлин пытался приобрести снаряды в Бразилии. Отказали.
В американских танках — газотурбинные двигатели, в большинстве украинских — советского производства — дизельные. Соответственно, трудности с ремонтом гарантированы.
С немецкой техникой еще сложнее. "Запчасти производят только в Германии. И даже там их не хватает", — жаловался на днях президент Польши Анджей Дуда.
Долгий путь на фронт
По словам генерала Жан-Клода Аллара — в прошлом представителя Франции в Центральном командовании США и главы оперативного отдела контингента НАТО в Косово — сперва машины, скорее всего, доставят на румынскую границу. Затем — на Украину, в обстановке строгой секретности: слишком крупная мишень.
© Фото опубликовано на странице министра обороны Канады Аниты Ананд в соцсетиКанадский танк Leopard 2 после прибытия в Польшу
© Фото опубликовано на странице министра обороны Канады Аниты Ананд в соцсети
Канадский танк Leopard 2 после прибытия в Польшу
"Для размещения двух французских подразделений тяжелой техники в Польше в 2022-м потребовалось несколько поездов длиной в километр", — напоминает Аллар.
Как сообщает New York Times, Западу придется создать "лоскутное одеяло" из тайных маршрутов. Отправные точки — Польша, Словакия и Германия.
Сроки поджимают
И даже если все благополучно привезут на фронт, этого слишком мало. А с учетом "зоопарка" от такой помощи пока больше вреда, чем пользы.
Вот в НАТО и не торопятся. Пока на Украину прибыли лишь несколько польских Leopard 2A4. Остальные тянут время: испанские СМИ ссылаются на необходимость ремонта танков, немецкие отмечают, что в боевой готовности лишь 30 процентов машин бундесвера.
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon MatthiasАмериканские танки M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon Matthias
Американские танки M1 Abrams
Вашингтон тоже отложил отправку M1 Abrams до лучших времен. По словам министра армии США Кристин Вормут, на транспортировку потребуется больше года.
Тем не менее первые "Леопарды" уже появились в зоне боевых действий, проинформировали власти ДНР. Сколько именно — неясно.
А ком проблем, с которыми столкнулись союзники, продолжает расти. На самом деле для их решения достаточно лишь политической воли. Пока же, как язвительно отмечает New York Times, "поток танков, о котором говорили западные лидеры, больше похож на тоненькую струйку".