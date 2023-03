https://ria.ru/20230306/tanki-1855366268.html

"Жалуются даже в НАТО". Что поставило под угрозу украинское наступление

"Жалуются даже в НАТО". Что поставило под угрозу украинское наступление - РИА Новости, 06.03.2023

"Жалуются даже в НАТО". Что поставило под угрозу украинское наступление

В Киеве активно готовят наступление и требуют от западных союзников побольше танков. В НАТО же, несмотря на обещания, с поставками не торопятся. С чем связано... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T08:00

2023-03-06T08:00

2023-03-06T08:11

сша

германия

польша

джо байден

анджей дуда

нато

вооруженные силы украины

m1 abrams

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852506911_0:192:2646:1680_1920x0_80_0_0_3d317d6dec6ead83ea17fbbae28b4cea.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Давид Нармания. В Киеве активно готовят наступление и требуют от западных союзников побольше танков. В НАТО же, несмотря на обещания, с поставками не торопятся. С чем связано промедление — в материале РИА Новости.Танковая армадаВо время недавнего визита в Киев Джо Байден заявил, что США с союзниками передают ВСУ 700 танков. На Украине обрадовались: это гораздо больше, чем говорили ранее. Но вскоре выяснилось, что американский президент имел в виду не новые поставки, а общее количество предоставленного Киеву с прошлого года.Нидерландский аналитический портал Oryx уточняет:Все это — наследство Организации Варшавского договора, частично модернизированное. Например, М-55 — словенско-израильская доработка "старичка" Т-55, получившая натовскую 105-миллиметровую пушку L7A1 израильского производства, динамическую защиту и новую систему управления огнем. В основе польского танка — Т-72.Понятно, что сейчас эти запасы исчерпались. Вашингтону с союзниками пришлось решиться на передачу западной техники.Амбициозные планыАмериканцы не хотели отдавать собственные Abrams. Давили на Германию — главную европейскую танковую державу.В Берлине были готовы лишь последовать примеру Вашингтона. А Белый дом не спешил, понукая союзников. В результате Франция анонсировала поставки колесных AMX-10, Британия — тяжелых Challenger. Но Германии этого было мало.И в конце января Белый дом согласился поделиться "Абрамсами". Вот что в итоге отправят на Украину:Вообще-то обещали куда больше. Но Нидерланды и Дания передумали, а Финляндия заменила танки на три машины разминирования."Контактный зоопарк"Этим проблемы не исчерпываются. "Украине нужны танки, а не контактный зоопарк", — отмечают эксперты Фонда защиты демократий (FDD) подполковник Джеймс Хессон и Брэдли Боумен.Их тревожит видовое разнообразие боевой техники."Обслуживать танки достаточно сложно: понадобятся ремонтные подразделения в частях, промежуточные звенья и склады, связанные с ними сложные системы материально-технического обеспечения для машин четырех различных типов", — отмечают они.Нужны боеприпасы и запчасти. Причем снаряды Challenger не годятся для Leopard или Abrams — и наоборот.Калибр орудия устаревших Leopard 1 — 105 миллиметров. Как указывает американский эксперт аналитического портала The War Zone Томас Ньюдик, таких боеприпасов сейчас практически не производят. Наладить выпуск сложно, поэтому Берлин пытался приобрести снаряды в Бразилии. Отказали.В американских танках — газотурбинные двигатели, в большинстве украинских — советского производства — дизельные. Соответственно, трудности с ремонтом гарантированы.С немецкой техникой еще сложнее. "Запчасти производят только в Германии. И даже там их не хватает", — жаловался на днях президент Польши Анджей Дуда.Долгий путь на фронтДа и транспортировка танков на Украину — логистический вызов. Перемещение тяжелой техники НАТО строго регламентировано. Как пишет Le Monde, французские грузовики не соответствуют немецким требованиям, поэтому "Леклерки" отправят по железной дороге. Маршрут получится более долгим.По словам генерала Жан-Клода Аллара — в прошлом представителя Франции в Центральном командовании США и главы оперативного отдела контингента НАТО в Косово — сперва машины, скорее всего, доставят на румынскую границу. Затем — на Украину, в обстановке строгой секретности: слишком крупная мишень."Для размещения двух французских подразделений тяжелой техники в Польше в 2022-м потребовалось несколько поездов длиной в километр", — напоминает Аллар.Как сообщает New York Times, Западу придется создать "лоскутное одеяло" из тайных маршрутов. Отправные точки — Польша, Словакия и Германия.Сроки поджимаютИ даже если все благополучно привезут на фронт, этого слишком мало. А с учетом "зоопарка" от такой помощи пока больше вреда, чем пользы.Вот в НАТО и не торопятся. Пока на Украину прибыли лишь несколько польских Leopard 2A4. Остальные тянут время: испанские СМИ ссылаются на необходимость ремонта танков, немецкие отмечают, что в боевой готовности лишь 30 процентов машин бундесвера.Вашингтон тоже отложил отправку M1 Abrams до лучших времен. По словам министра армии США Кристин Вормут, на транспортировку потребуется больше года.Тем не менее первые "Леопарды" уже появились в зоне боевых действий, проинформировали власти ДНР. Сколько именно — неясно.А ком проблем, с которыми столкнулись союзники, продолжает расти. На самом деле для их решения достаточно лишь политической воли. Пока же, как язвительно отмечает New York Times, "поток танков, о котором говорили западные лидеры, больше похож на тоненькую струйку".

https://ria.ru/20230215/pantera-1851988146.html

сша

германия

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, германия, польша, джо байден, анджей дуда, нато, вооруженные силы украины, m1 abrams, т-55, leopard 2, украина