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В США сообщили Украине плохие новости о танках Challenger 2
В США сообщили Украине плохие новости о танках Challenger 2 - РИА Новости, 06.03.2023
В США сообщили Украине плохие новости о танках Challenger 2
Британские танки Challenger 2 не смогут существенно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков, сообщил американский журнал Military... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:31
2023-03-06T12:31
2023-03-06T19:07
украина
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технологии
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challenger 2 (танк)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Британские танки Challenger 2 не смогут существенно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков, сообщил американский журнал Military Watch."Недостатки этого танка могут свести его реальную пользу на поле боя к минимуму — особенно если вспомнить, с какой помпой обставлялось решение о его поставке и как его ждут на передовой", — говорится в материале.Согласно статье, первые поставки британского основного боевого танка на Украину ожидаются к середине апреля, но его пригодность для нужд ВСУ все еще находится под сомнением.Одна из проблем Challenger 2, как указал журнал, заключается в том, что этот танк, в отличие от современных западных и российских аналогов, до сих пор использует нарезное орудие. Это значительно снижает мощность и точность боеприпасов и ограничивает совместимость со снарядами, используемыми такими западными боевыми машинами, как Leopard 2, из-за чего он довольно быстро может прийти в непригодность во время битвы.Кроме того, танк не обладает какими-либо осколочно-фугасными снарядами, применяемыми против пехоты, оснащен устаревшими тепловизорами, а также слишком тяжел в обслуживании, поэтому маловероятно, что Challenger 2 действительно сможет помочь украинской армии против российских войск.Ранее Military Watch сообщали о проблемах немецкого танка Leopard 1, которые создадут дополнительные трудности для ВСУ.
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украина, вооруженные силы украины, технологии, в мире, challenger 2 (танк), россия
Украина, Вооруженные силы Украины, Технологии, В мире, Challenger 2 (танк), Россия
В США сообщили Украине плохие новости о танках Challenger 2
Military Watch: ВСУ не смогут эффективно использовать танк Challenger 2 из-за недостатков
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Британские танки Challenger 2 не смогут существенно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков, сообщил американский журнал Military Watch
.
"Недостатки этого танка могут свести его реальную пользу на поле боя к минимуму — особенно если вспомнить, с какой помпой обставлялось решение о его поставке и как его ждут на передовой", — говорится в материале.
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Согласно статье, первые поставки британского основного боевого танка на Украину
ожидаются к середине апреля, но его пригодность для нужд ВСУ
все еще находится под сомнением.
Одна из проблем Challenger 2, как указал журнал, заключается в том, что этот танк, в отличие от современных западных и российских аналогов, до сих пор использует нарезное орудие. Это значительно снижает мощность и точность боеприпасов и ограничивает совместимость со снарядами, используемыми такими западными боевыми машинами, как Leopard 2, из-за чего он довольно быстро может прийти в непригодность во время битвы.
«
"Что же касается защиты, несмотря на прекрасно бронированную башню, корпус Challenger 2 представляет собой простую стальную броню без композитов или динамической защиты. Это плохо сочетается с отсутствием вышибных панелей или взрывостойких люков для боеприпасов: получается, что одно-единственное попадание может привести к катастрофической детонации", — отметили авторы.
Кроме того, танк не обладает какими-либо осколочно-фугасными снарядами, применяемыми против пехоты, оснащен устаревшими тепловизорами, а также слишком тяжел в обслуживании, поэтому маловероятно, что Challenger 2 действительно сможет помочь украинской армии против российских войск.
Ранее Military Watch сообщали о проблемах немецкого танка Leopard 1, которые создадут дополнительные трудности для ВСУ.
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