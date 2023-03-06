https://ria.ru/20230306/tank-1856102976.html

В США сообщили Украине плохие новости о танках Challenger 2

В США сообщили Украине плохие новости о танках Challenger 2 - РИА Новости, 06.03.2023

В США сообщили Украине плохие новости о танках Challenger 2

Британские танки Challenger 2 не смогут существенно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков, сообщил американский журнал Military... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:31

2023-03-06T12:31

2023-03-06T19:07

украина

вооруженные силы украины

технологии

в мире

challenger 2 (танк)

россия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Британские танки Challenger 2 не смогут существенно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков, сообщил американский журнал Military Watch."Недостатки этого танка могут свести его реальную пользу на поле боя к минимуму — особенно если вспомнить, с какой помпой обставлялось решение о его поставке и как его ждут на передовой", — говорится в материале.Согласно статье, первые поставки британского основного боевого танка на Украину ожидаются к середине апреля, но его пригодность для нужд ВСУ все еще находится под сомнением.Одна из проблем Challenger 2, как указал журнал, заключается в том, что этот танк, в отличие от современных западных и российских аналогов, до сих пор использует нарезное орудие. Это значительно снижает мощность и точность боеприпасов и ограничивает совместимость со снарядами, используемыми такими западными боевыми машинами, как Leopard 2, из-за чего он довольно быстро может прийти в непригодность во время битвы.Кроме того, танк не обладает какими-либо осколочно-фугасными снарядами, применяемыми против пехоты, оснащен устаревшими тепловизорами, а также слишком тяжел в обслуживании, поэтому маловероятно, что Challenger 2 действительно сможет помочь украинской армии против российских войск.Ранее Military Watch сообщали о проблемах немецкого танка Leopard 1, которые создадут дополнительные трудности для ВСУ.

https://ria.ru/20230306/bayden-1856071705.html

https://ria.ru/20230306/ukraina-1856097540.html

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украина, вооруженные силы украины, технологии, в мире, challenger 2 (танк), россия