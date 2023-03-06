https://ria.ru/20230306/taksi-1856238213.html
Самарский губернатор предложил заместить парк такси отечественными машинами
Самарский губернатор предложил заместить парк такси отечественными машинами - РИА Новости, 06.03.2023
Самарский губернатор предложил заместить парк такси отечественными машинами
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил разработать законопроект, согласно которому автопарк такси в перспективе будет замещен отечественными... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T20:31
2023-03-06T20:31
2023-03-06T20:31
экономика
авто
самарская область
россия
дмитрий азаров
мария бутина
совет федерации рф
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081709_0:114:2851:1718_1920x0_80_0_0_b42e8195521f8ac542326220c3569470.jpg
САМАРА, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил разработать законопроект, согласно которому автопарк такси в перспективе будет замещен отечественными автомобилями, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил проработать законодательную инициативу, согласно которой автопарк служб такси в перспективе должен будет состоять из отечественных автомобилей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, об этом стало известно в понедельник в ходе встречи губернатора с депутатами Госдумы Марией Бутиной и Сергеем Морозовым, курирующим проект "Выбирай свое". Губернатор привлек внимание коллег к идее, которая в настоящий момент прорабатывается регионом совместно с "АвтоВАЗом" и Советом Федерации. "Во многих странах мира в службах такси используются только отечественные автомобили, но в России почему-то это не так. В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для "АвтоВАЗа", но и других производителей, в том числе грузовых машин. Это актуально для Самарской области, Ульяновской и других областей и абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров", - цитирует Азарова пресс-служба. Губернатор попросил поддержки депутатов по законопроекту. "Дополнительную информацию мы вам предоставим. Понятно, что это вопрос, требующий проработки, переходного периода. Тем не менее, очень надеюсь, что мы здесь придем к результату и поддержим наших производителей автомобилей, а соответственно, и поставщиков автокомпонентов", - приводит слова Азарова пресс-служба.
https://ria.ru/20230302/uchenye-1855284954.html
https://ria.ru/20230306/gaz-1856090414.html
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081709_206:0:2646:1830_1920x0_80_0_0_a7997e2987f4b34f17e42d40a77a4e25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, самарская область, россия, дмитрий азаров, мария бутина, совет федерации рф, госдума рф, автоваз
Экономика, Авто, Самарская область, Россия, Дмитрий Азаров, Мария Бутина, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, АвтоВАЗ
Самарский губернатор предложил заместить парк такси отечественными машинами
Самарский губернатор Азаров предложил заместить парк такси отечественными машинами