https://ria.ru/20230306/taksi-1856238213.html

Самарский губернатор предложил заместить парк такси отечественными машинами

Самарский губернатор предложил заместить парк такси отечественными машинами - РИА Новости, 06.03.2023

Самарский губернатор предложил заместить парк такси отечественными машинами

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил разработать законопроект, согласно которому автопарк такси в перспективе будет замещен отечественными... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T20:31

2023-03-06T20:31

2023-03-06T20:31

экономика

авто

самарская область

россия

дмитрий азаров

мария бутина

совет федерации рф

госдума рф

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САМАРА, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил разработать законопроект, согласно которому автопарк такси в перспективе будет замещен отечественными автомобилями, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил проработать законодательную инициативу, согласно которой автопарк служб такси в перспективе должен будет состоять из отечественных автомобилей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, об этом стало известно в понедельник в ходе встречи губернатора с депутатами Госдумы Марией Бутиной и Сергеем Морозовым, курирующим проект "Выбирай свое". Губернатор привлек внимание коллег к идее, которая в настоящий момент прорабатывается регионом совместно с "АвтоВАЗом" и Советом Федерации. "Во многих странах мира в службах такси используются только отечественные автомобили, но в России почему-то это не так. В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для "АвтоВАЗа", но и других производителей, в том числе грузовых машин. Это актуально для Самарской области, Ульяновской и других областей и абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров", - цитирует Азарова пресс-служба. Губернатор попросил поддержки депутатов по законопроекту. "Дополнительную информацию мы вам предоставим. Понятно, что это вопрос, требующий проработки, переходного периода. Тем не менее, очень надеюсь, что мы здесь придем к результату и поддержим наших производителей автомобилей, а соответственно, и поставщиков автокомпонентов", - приводит слова Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20230302/uchenye-1855284954.html

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экономика, авто, самарская область, россия, дмитрий азаров, мария бутина, совет федерации рф, госдума рф, автоваз