https://ria.ru/20230306/superkompyutery-1856246025.html
Россия обогнала Британию в гонке суперкомпьютеров, показало исследование
Россия обогнала Британию в гонке суперкомпьютеров, показало исследование - РИА Новости, 06.03.2023
Россия обогнала Британию в гонке суперкомпьютеров, показало исследование
Россия и Китай опережают Великобританию в "гонке суперкомпьютеров", сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет британских ученых. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T21:56
2023-03-06T21:56
2023-03-06T21:56
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия и Китай опережают Великобританию в "гонке суперкомпьютеров", сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет британских ученых. Отмечается, что ученые в связи с этим призывают британского премьера Риши Сунака инвестировать порядка 600 миллионов долларов в создание нового суперкомпьютера.
https://ria.ru/20230202/superkompyuter-1849213351.html
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технологии, китай, россия, великобритания, риши сунак, в мире
Технологии, Китай, Россия, Великобритания, Риши Сунак, В мире
Россия обогнала Британию в гонке суперкомпьютеров, показало исследование
The Telegraph: Россия и Китай обогнали Великобританию в гонке суперкомпьютеров