https://ria.ru/20230306/superkompyutery-1856246025.html

Россия обогнала Британию в гонке суперкомпьютеров, показало исследование

Россия обогнала Британию в гонке суперкомпьютеров, показало исследование - РИА Новости, 06.03.2023

Россия обогнала Британию в гонке суперкомпьютеров, показало исследование

Россия и Китай опережают Великобританию в "гонке суперкомпьютеров", сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет британских ученых. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T21:56

2023-03-06T21:56

2023-03-06T21:56

технологии

китай

россия

великобритания

риши сунак

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия и Китай опережают Великобританию в "гонке суперкомпьютеров", сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет британских ученых. Отмечается, что ученые в связи с этим призывают британского премьера Риши Сунака инвестировать порядка 600 миллионов долларов в создание нового суперкомпьютера.

https://ria.ru/20230202/superkompyuter-1849213351.html

китай

россия

великобритания

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технологии, китай, россия, великобритания, риши сунак, в мире