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Россия обогнала Британию в гонке суперкомпьютеров, показало исследование - РИА Новости, 06.03.2023
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21:56 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/superkompyutery-1856246025.html
Россия обогнала Британию в гонке суперкомпьютеров, показало исследование
Россия обогнала Британию в гонке суперкомпьютеров, показало исследование - РИА Новости, 06.03.2023
Россия обогнала Британию в гонке суперкомпьютеров, показало исследование
Россия и Китай опережают Великобританию в "гонке суперкомпьютеров", сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет британских ученых. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T21:56
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технологии
китай
россия
великобритания
риши сунак
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия и Китай опережают Великобританию в "гонке суперкомпьютеров", сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет британских ученых. Отмечается, что ученые в связи с этим призывают британского премьера Риши Сунака инвестировать порядка 600 миллионов долларов в создание нового суперкомпьютера.
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технологии, китай, россия, великобритания, риши сунак, в мире
Технологии, Китай, Россия, Великобритания, Риши Сунак, В мире
Россия обогнала Британию в гонке суперкомпьютеров, показало исследование

The Telegraph: Россия и Китай обогнали Великобританию в гонке суперкомпьютеров

© РИА Новости / Виталий БелоусовСуперкомпьютер
Суперкомпьютер - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Суперкомпьютер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия и Китай опережают Великобританию в "гонке суперкомпьютеров", сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет британских ученых.
«
"Британия опустилась в мировом рейтинге крупномасштабных вычислительных возможностей... Соединенное Королевство теперь на десятом месте в мире, позади России, Китая и Франции, хотя занимала третье место по общей мощности суперкомпьютеров в 2005 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ученые в связи с этим призывают британского премьера Риши Сунака инвестировать порядка 600 миллионов долларов в создание нового суперкомпьютера.
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