https://ria.ru/20230306/sud-1856143348.html

Суд запретил Раковой и Зуеву до конца лета покидать дом ночью

Суд запретил Раковой и Зуеву до конца лета покидать дом ночью - РИА Новости, 06.03.2023

Суд запретил Раковой и Зуеву до конца лета покидать дом ночью

Никулинский суд Москвы в понедельник продлил до 21 августа запрет определенных действий экс-замминистра просвещения РФ Марине Раковой и ректору "Шанинки" Сергею РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:02

2023-03-06T15:02

2023-03-06T20:17

происшествия

россия

москва

марина ракова

сергей зуев

московская высшая школа социальных и экономических наук

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Никулинский суд Москвы в понедельник продлил до 21 августа запрет определенных действий экс-замминистра просвещения РФ Марине Раковой и ректору "Шанинки" Сергею Зуеву, обвиняемым в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Фигуранты дела не могут покидать место жительства с 22 вечера до 6 часов утра. Также мера была продлена гражданскому муж Раковой Артуру Стеценко, управляющему директору ПАО "Сбербанк" Евгению Заку, управляющему директору дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Максиму Инкину, юрисконсульту "Шанинки" Кристине Крючковой. Бывшему проректору Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивану Федотову продлен домашний арест. Следующее заседание назначено на 21 марта, на нем, как ожидается, прокурор продолжит зачитывать обвинительное заключение. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, организованной группой. По версии следствия, Ракова, являясь гендиректором Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), вместе с исполняющим обязанности генерального директора фонда Инкиным с июня 2017 по ноябрь 2018 года обеспечили заключение между фондом и Стеценко фиктивных трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним. На основании этих документов Стеценко, который в действительности не работал, получил более 7,7 миллиона рублей. В дальнейшем, как полагает следствие, обеспечив в сентябре 2018 года заключение фиктивного трудового договора с ФИРО РАНХиГС, Ракова организовала хищение бюджетных средств более чем на 2,1 миллиона рублей, а заместитель гендиректора фонда Зак фиктивно трудоустроил в организацию своего знакомого, похитив таким образом более чем 2,8 миллиона рублей. Когда Ракова была замминистра просвещения, она с соучастниками с февраля 2018 по май 2019 года обеспечила фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения России на должности научных сотрудников в РАНХиГС, причинив академии ущерб более чем на 20 миллионов рублей, заявляет следствие. Кроме того, Ракова вместе с Инкиным, Заком, ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук Зуевым, исполнительным директором того же учебного учреждения Крючковой и неустановленными соучастниками в сентябре 2019 года обеспечили заключение фиктивных договоров между фондом и "Шанинкой" на выполнение работ и оказание услуг и путем махинаций похитили более чем 21 миллион рублей, подсчитали в МВД. Как сообщала столичная прокуратура, свою вину фигуранты признали, а "причиненный преступлениями ущерб возместили частично".

https://ria.ru/20221103/rakova-1828891548.html

https://ria.ru/20221103/vera-1829130937.html

https://ria.ru/20221102/mau-1828694832.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, москва, марина ракова, сергей зуев, московская высшая школа социальных и экономических наук