В Голландии полицейские открыли стрельбу из-за бутылки водки
Interia: в Голландии полицейские открыли стрельбу из-за бутылки водки в форме пистолета
Полиция Нидерландов. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В окрестностях Амстердама полицейские, используя табельное оружие, задержали автомобилиста, который в шутку целился в других водителей бутылкой водки в форме пистолета, сообщает Interia.
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"Задержание проводилось с использованием табельного оружия. Полицейские признались, что во время операции некоторые пешеходы неосознанно попали на линию огня представителей структур", — пишет портал, отметив, что сложившаяся ситуация оказалась для прохожих "крайне небезопасной".
По данным издания, в субботу от водителей на автомагистрали А4 недалеко от столицы королевства начали поступать сообщения о человеке, который из окна своего автомобиля "целился в другие машины из пистолета". После преследования мужчину задержали и провели досмотр его машины.
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"Во время обыска автомобиля задержанного обнаружен подозрительный предмет — им оказалась бутылка водки в форме пистолета. Представители полиции добавили, что издалека бутылку было не отличить от настоящего оружия", — говорится в сообщении.
Нарушителем оказался 22-летний мужчина. Его задержали и доставили в участок.