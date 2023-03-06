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В Голландии полицейские открыли стрельбу из-за бутылки водки - РИА Новости, 06.03.2023
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07:25 06.03.2023 (обновлено: 11:22 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/strelba-1856046010.html
В Голландии полицейские открыли стрельбу из-за бутылки водки
В Голландии полицейские открыли стрельбу из-за бутылки водки - РИА Новости, 06.03.2023
В Голландии полицейские открыли стрельбу из-за бутылки водки
В окрестностях Амстердама полицейские, используя табельное оружие, задержали автомобилиста, который в шутку целился в других водителей бутылкой водки в форме... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T07:25
2023-03-06T11:22
амстердам
голландия
авто
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В окрестностях Амстердама полицейские, используя табельное оружие, задержали автомобилиста, который в шутку целился в других водителей бутылкой водки в форме пистолета, сообщает Interia.По данным издания, в субботу от водителей на автомагистрали А4 недалеко от столицы королевства начали поступать сообщения о человеке, который из окна своего автомобиля "целился в другие машины из пистолета". После преследования мужчину задержали и провели досмотр его машины.Нарушителем оказался 22-летний мужчина. Его задержали и доставили в участок.
https://ria.ru/20230305/vystuplenie-1856015452.html
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амстердам, голландия, авто
Амстердам, Голландия, Авто
В Голландии полицейские открыли стрельбу из-за бутылки водки

Interia: в Голландии полицейские открыли стрельбу из-за бутылки водки в форме пистолета

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В окрестностях Амстердама полицейские, используя табельное оружие, задержали автомобилиста, который в шутку целился в других водителей бутылкой водки в форме пистолета, сообщает Interia.
«

"Задержание проводилось с использованием табельного оружия. Полицейские признались, что во время операции некоторые пешеходы неосознанно попали на линию огня представителей структур", — пишет портал, отметив, что сложившаяся ситуация оказалась для прохожих "крайне небезопасной".

По данным издания, в субботу от водителей на автомагистрали А4 недалеко от столицы королевства начали поступать сообщения о человеке, который из окна своего автомобиля "целился в другие машины из пистолета". После преследования мужчину задержали и провели досмотр его машины.
«

"Во время обыска автомобиля задержанного обнаружен подозрительный предмет — им оказалась бутылка водки в форме пистолета. Представители полиции добавили, что издалека бутылку было не отличить от настоящего оружия", — говорится в сообщении.

Нарушителем оказался 22-летний мужчина. Его задержали и доставили в участок.
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