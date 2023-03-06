https://ria.ru/20230306/strelba-1856046010.html

В Голландии полицейские открыли стрельбу из-за бутылки водки

В Голландии полицейские открыли стрельбу из-за бутылки водки - РИА Новости, 06.03.2023

В Голландии полицейские открыли стрельбу из-за бутылки водки

В окрестностях Амстердама полицейские, используя табельное оружие, задержали автомобилиста, который в шутку целился в других водителей бутылкой водки в форме... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T07:25

2023-03-06T07:25

2023-03-06T11:22

амстердам

голландия

авто

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В окрестностях Амстердама полицейские, используя табельное оружие, задержали автомобилиста, который в шутку целился в других водителей бутылкой водки в форме пистолета, сообщает Interia.По данным издания, в субботу от водителей на автомагистрали А4 недалеко от столицы королевства начали поступать сообщения о человеке, который из окна своего автомобиля "целился в другие машины из пистолета". После преследования мужчину задержали и провели досмотр его машины.Нарушителем оказался 22-летний мужчина. Его задержали и доставили в участок.

https://ria.ru/20230305/vystuplenie-1856015452.html

амстердам

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амстердам, голландия, авто