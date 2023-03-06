"Все должны бояться": полковник Макгрегор вынес Западу предупреждение
Полковник Макгрегор призвал Запад вспомнить о страхе войны для сдерживания эскалации
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Запад должен не допустить дальнейшей эскалации отношений с Россией, заявил на своем YouTube-канале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По мнению военного, резкая риторика европейских государств, как и Вашингтона, вызвана отсутствием памяти о страхе военных конфликтов.
"В Европе и Северной Америке есть много людей, которые потеряли свой здоровый страх перед войной. Я имею в виду, что все должны бояться войны. <...> Мы ошибочно заключили, что война — это всегда то, что происходит в чужой стране. Война никогда не происходит здесь, она происходит за границей. И мы никогда не несем тяжелых потерь, мы несем очень мало потерь, и это потому, что мы лучшие. Ну можно сложить все это вместе — и тогда вы заблуждаетесь на олимпийском уровне. Поэтому мы понятия не имеем, с чем столкнулись на Украине", — поделился Макгрегор.
В этом виноват опыт западных стран в Афганистане, Ираке и Сирии, который Макгрегор назвал "серией колониальных войн".
Полковник ранее предсказал ВСУ развал в случае отсутствия военных из стран — членов НАТО, которые будут комплектовать подразделения и выполнять боевые задачи. Макгрегор отметил, что Москве в то же время удалось нарастить самый мощный военный потенциал за последние 30 лет.