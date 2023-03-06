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"Все должны бояться": полковник Макгрегор вынес Западу предупреждение - РИА Новости, 06.03.2023
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15:57 06.03.2023 (обновлено: 16:28 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/strakh-1856159802.html
"Все должны бояться": полковник Макгрегор вынес Западу предупреждение
"Все должны бояться": полковник Макгрегор вынес Западу предупреждение - РИА Новости, 06.03.2023
"Все должны бояться": полковник Макгрегор вынес Западу предупреждение
Запад должен не допустить дальнейшей эскалации отношений с Россией, заявил на своем YouTube-канале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:57
2023-03-06T16:28
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министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Запад должен не допустить дальнейшей эскалации отношений с Россией, заявил на своем YouTube-канале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По мнению военного, резкая риторика европейских государств, как и Вашингтона, вызвана отсутствием памяти о страхе военных конфликтов."В Европе и Северной Америке есть много людей, которые потеряли свой здоровый страх перед войной. Я имею в виду, что все должны бояться войны. &lt;...&gt; Мы ошибочно заключили, что война — это всегда то, что происходит в чужой стране. Война никогда не происходит здесь, она происходит за границей. И мы никогда не несем тяжелых потерь, мы несем очень мало потерь, и это потому, что мы лучшие. Ну можно сложить все это вместе — и тогда вы заблуждаетесь на олимпийском уровне. Поэтому мы понятия не имеем, с чем столкнулись на Украине", — поделился Макгрегор.В этом виноват опыт западных стран в Афганистане, Ираке и Сирии, который Макгрегор назвал "серией колониальных войн".Полковник ранее предсказал ВСУ развал в случае отсутствия военных из стран — членов НАТО, которые будут комплектовать подразделения и выполнять боевые задачи. Макгрегор отметил, что Москве в то же время удалось нарастить самый мощный военный потенциал за последние 30 лет.
https://ria.ru/20230306/piloty-1856127882.html
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в мире, россия, вашингтон (штат), европа, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Европа, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Все должны бояться": полковник Макгрегор вынес Западу предупреждение

Полковник Макгрегор призвал Запад вспомнить о страхе войны для сдерживания эскалации

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Запад должен не допустить дальнейшей эскалации отношений с Россией, заявил на своем YouTube-канале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По мнению военного, резкая риторика европейских государств, как и Вашингтона, вызвана отсутствием памяти о страхе военных конфликтов.
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Европе и Северной Америке есть много людей, которые потеряли свой здоровый страх перед войной. Я имею в виду, что все должны бояться войны. <...> Мы ошибочно заключили, что война — это всегда то, что происходит в чужой стране. Война никогда не происходит здесь, она происходит за границей. И мы никогда не несем тяжелых потерь, мы несем очень мало потерь, и это потому, что мы лучшие. Ну можно сложить все это вместе — и тогда вы заблуждаетесь на олимпийском уровне. Поэтому мы понятия не имеем, с чем столкнулись на Украине", — поделился Макгрегор.
В этом виноват опыт западных стран в Афганистане, Ираке и Сирии, который Макгрегор назвал "серией колониальных войн".
Полковник ранее предсказал ВСУ развал в случае отсутствия военных из стран — членов НАТО, которые будут комплектовать подразделения и выполнять боевые задачи. Макгрегор отметил, что Москве в то же время удалось нарастить самый мощный военный потенциал за последние 30 лет.
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