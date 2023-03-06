Рейтинг@Mail.ru
В Китае раскрыли истинные намерения США в отношении конфликта на Украине - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/ssha-1856201272.html
В Китае раскрыли истинные намерения США в отношении конфликта на Украине
В Китае раскрыли истинные намерения США в отношении конфликта на Украине - РИА Новости, 06.03.2023
В Китае раскрыли истинные намерения США в отношении конфликта на Украине
Призвав Пекин поддержать Киев, Вашингтон лишь показал свои истинные намерения в отношении конфликта на Украине – затянуть его с целью установления нового... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:30
2023-03-06T17:30
в мире
украина
сша
китай
джон кирби
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5981db650f3cfdadc57b8f4a0cc39f0d.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Призвав Пекин поддержать Киев, Вашингтон лишь показал свои истинные намерения в отношении конфликта на Украине – затянуть его с целью установления нового порядка в Европе и ослабления России, сообщило издание Global Times."Кирби не призывает Китай поддержать Украину. Он подстрекает Китай изменить свою нейтральную позицию по отношению к конфликту и присоединиться к США для подливания масла в огонь. Это показывает, что Штаты намерены затянуть войну до конца", — рассказал СМИ старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ян Сиюй.Согласно статье, Соединенные Штаты не хотят достижения мира на Украине, напротив, они хотят продолжать конфликт до тех пор, пока Киев может поставлять солдат на убой, потому что чем дольше будет продолжаться кровопролитие, тем сильнее ослабнет Россия, европейские страны будут больше полагаться на США в вопросах безопасности, а НАТО сможет сохранить свое единство.По словам аналитика, США ведут этот конфликт не ради Украины, а для того, чтобы оставить Россию без стратегического пространства, загнать ее в угол и установить новый порядок безопасности в Европе, полностью контролируемый Западом во главе с Вашингтоном.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби в интервью телеканалу CNN заявил, что США хотели бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане "самообороны".
https://ria.ru/20230306/ukraina-1856159240.html
https://ria.ru/20230306/bayden-1856071705.html
украина
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eefbde71485435b4198ca767c1287ec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, китай, джон кирби, нато
В мире, Украина, США, Китай, Джон Кирби, НАТО
В Китае раскрыли истинные намерения США в отношении конфликта на Украине

GT: конфликтом на Украине США хотят установить новый порядок в Европе

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Призвав Пекин поддержать Киев, Вашингтон лишь показал свои истинные намерения в отношении конфликта на Украине – затянуть его с целью установления нового порядка в Европе и ослабления России, сообщило издание Global Times.
"Кирби не призывает Китай поддержать Украину. Он подстрекает Китай изменить свою нейтральную позицию по отношению к конфликту и присоединиться к США для подливания масла в огонь. Это показывает, что Штаты намерены затянуть войну до конца", — рассказал СМИ старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ян Сиюй.
БМП ВСУ в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Американский офицер назвал последствия сдачи Артемовска для Украины
Вчера, 15:54
Согласно статье, Соединенные Штаты не хотят достижения мира на Украине, напротив, они хотят продолжать конфликт до тех пор, пока Киев может поставлять солдат на убой, потому что чем дольше будет продолжаться кровопролитие, тем сильнее ослабнет Россия, европейские страны будут больше полагаться на США в вопросах безопасности, а НАТО сможет сохранить свое единство.
По словам аналитика, США ведут этот конфликт не ради Украины, а для того, чтобы оставить Россию без стратегического пространства, загнать ее в угол и установить новый порядок безопасности в Европе, полностью контролируемый Западом во главе с Вашингтоном.
«

"Для нынешней администрации США исход этого конфликта может быть только один – поражение России. Других сценариев Вашингтон просто не приемлет", — подытожил научный сотрудник.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби в интервью телеканалу CNN заявил, что США хотели бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане "самообороны".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Байдену будет все сложнее убеждать народ в победе Украины, пишут СМИ
Вчера, 10:44
 
В миреУкраинаСШАКитайДжон КирбиНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала