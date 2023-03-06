В Китае раскрыли истинные намерения США в отношении конфликта на Украине
GT: конфликтом на Украине США хотят установить новый порядок в Европе
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Призвав Пекин поддержать Киев, Вашингтон лишь показал свои истинные намерения в отношении конфликта на Украине – затянуть его с целью установления нового порядка в Европе и ослабления России, сообщило издание Global Times.
"Кирби не призывает Китай поддержать Украину. Он подстрекает Китай изменить свою нейтральную позицию по отношению к конфликту и присоединиться к США для подливания масла в огонь. Это показывает, что Штаты намерены затянуть войну до конца", — рассказал СМИ старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ян Сиюй.
Согласно статье, Соединенные Штаты не хотят достижения мира на Украине, напротив, они хотят продолжать конфликт до тех пор, пока Киев может поставлять солдат на убой, потому что чем дольше будет продолжаться кровопролитие, тем сильнее ослабнет Россия, европейские страны будут больше полагаться на США в вопросах безопасности, а НАТО сможет сохранить свое единство.
По словам аналитика, США ведут этот конфликт не ради Украины, а для того, чтобы оставить Россию без стратегического пространства, загнать ее в угол и установить новый порядок безопасности в Европе, полностью контролируемый Западом во главе с Вашингтоном.
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"Для нынешней администрации США исход этого конфликта может быть только один – поражение России. Других сценариев Вашингтон просто не приемлет", — подытожил научный сотрудник.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби в интервью телеканалу CNN заявил, что США хотели бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане "самообороны".