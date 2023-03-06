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Рэпер Птаха готовит два трека о событиях специальной военной операции
Рэпер Птаха готовит два трека о событиях специальной военной операции - РИА Новости, 06.03.2023
Рэпер Птаха готовит два трека о событиях специальной военной операции
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) сообщил РИА Новости, что готовит два трека о событиях специальной военной операции. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:38
2023-03-06T17:38
2023-03-06T17:38
специальная военная операция на украине
новости культуры
давид нуриев
донецк
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) сообщил РИА Новости, что готовит два трека о событиях специальной военной операции. "У меня трек есть "Война с Домбаем", у которой есть припев, я сейчас посмотрел, что здесь происходит, и буду об этом писать. У Андрея (рэпер 3022) есть трек, который он сейчас готовит, тоже сейчас будет новый трек (проекта) Russian Vibe. И еще, ко всему прочему, совместный трек с QDR и с Ангелиной Рай, называется "Дождись", - рассказал собеседник агентства. Птаха уточнил, что треки выйдут в ближайшее время. По словам рэпера, он приехал в Донецк в том числе, чтобы снять некоторые сцены для нового клипа. "С нами должен был QDR приехать, мы должны были подснять здесь для клипа, но прям в ночь перед выездом у него произошла проблема со здоровьем", - сообщил исполнитель.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, давид нуриев, донецк, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Новости культуры, Давид Нуриев, Донецк, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рэпер Птаха готовит два трека о событиях специальной военной операции
Рэпер Птаха рассказал, что готовит два трека о событиях специальной военной операции
ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) сообщил РИА Новости, что готовит два трека о событиях специальной военной операции.
"У меня трек есть "Война с Домбаем", у которой есть припев, я сейчас посмотрел, что здесь происходит, и буду об этом писать. У Андрея (рэпер 3022) есть трек, который он сейчас готовит, тоже сейчас будет новый трек (проекта) Russian Vibe. И еще, ко всему прочему, совместный трек с QDR и с Ангелиной Рай, называется "Дождись", - рассказал собеседник агентства. Птаха уточнил, что треки выйдут в ближайшее время.
По словам рэпера, он приехал в Донецк
в том числе, чтобы снять некоторые сцены для нового клипа. "С нами должен был QDR приехать, мы должны были подснять здесь для клипа, но прям в ночь перед выездом у него произошла проблема со здоровьем", - сообщил исполнитель.
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