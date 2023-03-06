https://ria.ru/20230306/spetsoperatsiya-1856203270.html

Рэпер Птаха готовит два трека о событиях специальной военной операции

Рэпер Птаха готовит два трека о событиях специальной военной операции - РИА Новости, 06.03.2023

Рэпер Птаха готовит два трека о событиях специальной военной операции

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) сообщил РИА Новости, что готовит два трека о событиях специальной военной операции. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:38

2023-03-06T17:38

2023-03-06T17:38

специальная военная операция на украине

новости культуры

давид нуриев

донецк

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) сообщил РИА Новости, что готовит два трека о событиях специальной военной операции. "У меня трек есть "Война с Домбаем", у которой есть припев, я сейчас посмотрел, что здесь происходит, и буду об этом писать. У Андрея (рэпер 3022) есть трек, который он сейчас готовит, тоже сейчас будет новый трек (проекта) Russian Vibe. И еще, ко всему прочему, совместный трек с QDR и с Ангелиной Рай, называется "Дождись", - рассказал собеседник агентства. Птаха уточнил, что треки выйдут в ближайшее время. По словам рэпера, он приехал в Донецк в том числе, чтобы снять некоторые сцены для нового клипа. "С нами должен был QDR приехать, мы должны были подснять здесь для клипа, но прям в ночь перед выездом у него произошла проблема со здоровьем", - сообщил исполнитель.

https://ria.ru/20230302/shaman-1855324823.html

донецк

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Кирилл Волков

новости культуры, давид нуриев, донецк, россия, ситуация в днр и лнр